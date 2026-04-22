BPS anunció una modificación clave en una de sus prestaciones para trabajadores: el beneficio afectado

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que a partir de abril de 2026 se implementaron cambios para los trabajadores amparados desde ese mes al subsidio transitorio por incapacidad parcial (STIP), una prestación destinada a personas con imposibilidad física de realizar su tarea laboral habitual.

El organismo público indicó que estas modificaciones afectarán la gestión y declaración para percibir este beneficio, que dejará de ser considerado una prestación de pasividad y pasa a ser una prestación de actividad.

Qué cambios tendrá el subsidio transitorio por incapacidad parcial de BPS

Estos son los ajustes operativos que las empresas deben considerar respecto al subsidio transitorio por incapacidad parcial:



Para que el trabajador acceda al subsidio transitorio, no se requiere registrar el egreso del trabajador

transitorio, no se requiere registrar el egreso del trabajador Tampoco se tiene que registrar el cambio del vínculo funcional (VF) a 56

Si la incapacidad no es total y la empresa asigna una tarea distinta a la habitual, deberá declararse una nueva acumulación laboral (AL), añade BPS en un comunicado, explicando que esto permite diferenciar correctamente la actividad habitual por la cual accedió al subsidio y la nueva tarea, manteniendo el vínculo funcional en las declaraciones nominadas.

Cuándo inicia el subsidio

La entidad estatal indicó que las empresas con trabajadores que se amparen al subsidio deben registrar el último día trabajado (UDT) para que accedan al subsidio transitorio por incapacidad parcial. Esta prestación se otorga el día después del día en el que la empresa haga la declaración.

Cobro de subsidio del BPS en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País/Canva.

"En el caso que el trabajador estuviera amparado al subsidio por enfermedad, se tomará la fecha registrada como UDT en dicho subsidio.

Qué se debe declarar en la nómina

A partir de abril de 2026, las empresas deben declarar el vínculo funcional habitual del empleado que se ampara bajo este subsidio, el código de seguro de salud 6 y la remuneración, siempre y cuando esta no sea superior a los 1,25 BPC ($ 8.580 a valores de abril 2026) o 13 jornales.

"El vínculo funcional 56 no podrá utilizarse para los casos que se generen a partir de abril de 2026, quedando su uso restringido a la aportación civi", agregó BPS

El organismo advirtió además que esta prestación puede suspenderse ante cualquier declaración de días trabajados y remuneración para la actividad habitual por la cual el trabajador accedió al subsidio.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/El País.

Cuánto dura esta prestación de BPS

BPS indica en su página web que el período de amparo de esta prestación es de tres años, o hasta que el beneficiario cumpla con los requisitos de edad y servicios necesarios para configurar causal jubilatoria.

Antes de que termine el subsidio, se realiza un nuevo dictamen. Si constata una incapacidad total y no configura otra causal jubilatoria, pasa a ser una jubilación por incapacidad total.

Para más información por el subsidio por incapacidad parcial, hacer clic en este enlace.

BPS indica que las consultas sobre el ingreso del último día trabajado se deben realizar a través de su servicio "Consúltenos".