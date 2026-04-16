BPS: estos jubilados y pensionistas pueden acceder a boletos de ómnibus con un descuento en 2026

El Banco de Previsión Social (BPS) otorga un cúmulo de beneficios para jubilados y pensionistas, entre los cuales se encuentra el boleto para pasivos (tarjeta de jubilados). Bajo este programa, la Intendencia de Montevideo (IMM) permite que un grupo de personas que cobran pasividades usen el Sistema de Transporte Metropolitano (STM) con un descuento en el valor de la tarifa.

Este beneficio facilita la movilidad de adultos mayores de bajos recursos en Montevideo.

¿Quiénes acceden a este beneficio?

El boleto para pasivos, o tarjeta jubilados, otorgado por la IMM, está destinado para personas que cobren jubilación, pensión por fallecimiento, pensión a la vejez, pensión por invalidez o asistencia a la vejez, y que además cumplan con estos requisitos de edad e ingresos:

Mujeres a partir de los 55 años.

Hombres a partir de los 60 años.

Si la persona está jubilada por incapacidad total, no hay una restricción de edad, informa BPS.

Este beneficio se otorga a jubilados, pensionistas y retirados con ingresos de hasta $ 37.752,00, y se divide en dos categorías. Según BPS, los topes definitivos de las categorías que aplican para el boleto de pasivos, vigentes a partir de la emisión enero 2026 son:

Categoría Tope 2026 Valor boleto Electrónico Valor boleto Efectivo A $ 24.024 $ 14 $ 17 B $ 37.752 $ 23 $ 26

Con un viaje a precio de jubilado se puede adquirir los mismos beneficios que se le brinda el viaje una hora a un pasajero.

Mujer mayor utilizando una tarjeta STM en el transporte público de Montevideo. INES GUIMARAENS

¿Cómo obtener boletos para pasivos?

El BPS envía la información de usuarios jubilados directamente al sistema, por lo que el usuario simplemente deberá dirigirse con su cédula de identidad a uno de los locales de atención a usuarios del STM.

La tarjeta STM de jubilados tendrá un costo correspondiente al valor de un boleto urbano de Montevideo.

Ómnibus de transporte urbano en el tránsito por Av. 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Los usuarios jubilados por incapacidad deben enviar un correo a la casilla de la Coordinación del Área Metropolitana ([email protected]) con la foto del recibo emitido por el BPS y una foto de su cédula de identidad (ambas caras), detalla el Ministerio de Transporte (MTOP) en su página oficial.