El convenio de BPS que otorga lentes gratuitos para un grupo de niños y adolescentes: a quiénes beneficia

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que alcanzó un convenio para brindar lentes gratuitos a un grupo de niños y adolescentes con patologías oftalmológicas congénitas en Uruguay.

BPS alcanzó este acuerdo con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), por lo que el beneficio aplica para los hijos de trabajadores comprendidos bajo este organismo.

A quiénes ayuda esta prestación económica de BPS

Este beneficio está dirigido puntualmente a hijos o menores a cargo de trabajadores dependientes de organismos comprendidos en COFE, menores de 14 años, que presenten patologías oftalmológicas congénitas, lo que se comprende como enfermedades presentes desde el nacimiento, debido a causas genéticas o a situaciones vinculadas al período perinatal.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que esto se trata de una ampliación de un beneficio que ya funcionaba para trabajadores del sector privado.

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BPS y COFE lanzan lentes gratuitos para niños y adolescentes con patologías congénitas. Cobertura total con prescripción médica.



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Qué incluye este beneficio de BPS para garantizar acceso a lentes comunes

Esta prestación económica brinda acceso a lentes comunes, incluyendo cristales y armazón, siempre y cuando se cuente con una prescripción médica para el menor, indica BPS en un comunicado.

El monto que BPS concederá por este beneficio se determinará según una tabla de valores para cristales y monturas, que se fija en pesos uruguayos y se actualiza cada seis meses.

Además, BPS añade que la prestación es equivalente a la que perciben los trabajadores del sector privado y contempla tanto el armazón como los cristales, con sumas que varían en función de las especificaciones técnicas y la graduación necesaria.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS) en Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Cómo tramitar este beneficio para acceder a lentes gratuitos

Esta prestación se puede tramitar en:



La Unidad de Atención Ambulatoria (UAA), ubicada en Montevideo, Agraciada 2989, oficina de lentes.

Sucursales y agencias del BPS en el interior del país.

A través del correo electrónico: [email protected] .

Lentes. Foto: Heute.

Para tener acceso a esta prestación, BPS indica que se deben contar con los siguientes documentos:

