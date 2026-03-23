La prestación que BPS ofrece para personas que necesitan lentes comunes: a quiénes beneficia y montos en 2026

Dentro de las prestaciones que ofrece el Banco de Previsión Social (BPS) a la población, la entidad pública otorga una contribución para lentes comunes. Se trata de un beneficio de BPS para aquellas personas que cuentan con una prescripción médica indicando que necesitan lentes de cristales, sean de cerca, de lejos, bifocales o multifocales.

¿Quiénes pueden recibir la contribución de BPS para lentes comunes?

Según detalla la entidad pública en su página web, estos son los beneficiarios que pueden acceder a la contribución de BPS para lentes comunes:



Trabajadores dependientes del sector privado (industria y comercio, construcción, trabajo doméstico y rurales). Quedan excluidos los trabajadores en régimen de jornales solidarios (VF 133).

(industria y comercio, construcción, trabajo doméstico y rurales). Quedan excluidos los trabajadores en régimen de jornales solidarios (VF 133). Quienes estén amparados al subsidio por desempleo , por enfermedad, por maternidad o perciban el complemento por indemnización del Banco de Seguros del Estado. Quedan excluidos los trabajadores en régimen de jornales solidarios (VF 133).

, por enfermedad, por maternidad o perciban el complemento por indemnización del Banco de Seguros del Estado. Quedan excluidos los trabajadores en régimen de jornales solidarios (VF 133). Trabajadores independientes : monotributistas (con y sin cobertura mutual), patrones unipersonales de industria y comercio o rurales con hasta cinco dependientes, cónyuges colaboradores con hasta cinco dependientes, con opción de cobertura mutual.

: monotributistas (con y sin cobertura mutual), patrones unipersonales de industria y comercio o rurales con hasta cinco dependientes, cónyuges colaboradores con hasta cinco dependientes, con opción de cobertura mutual. Representantes legales de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) (VF 124), administradores SAS (VF 120) y directores con remuneración SAS (VF 121).

(SAS) (VF 124), administradores SAS (VF 120) y directores con remuneración SAS (VF 121). Trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con vínculo funcional 53 (cualquier seguro de salud).

con vínculo funcional 53 (cualquier seguro de salud). Docentes de la escuela y liceo Elbio Fernández .

. Funcionarios del sector público con aportación civil , según las condiciones de acceso y cobertura que rigen en los convenios vigentes.

, según las condiciones de acceso y cobertura que rigen en los convenios vigentes. Trabajadores del programa Accesos .

. Socios cooperativistas.

Si una persona cumple con alguna de las condiciones listadas arriba y la misma dio origen a un subsidio transitorio por incapacidad parcial, podrá mantener el derecho a esta contribución durante el período en el que perciba el subsidio, incluso cuando ya no cumpla con la condición inicial, agrega la información de BPS.

¿Qué montos se pueden percibir con esta contribución de BPS?

Tipo de Producto Monto (desde enero de 2026) Armazón $ 560 Lentes de cerca $ 1.344 Lentes de lejos $ 1.344 Lentes bifocales $ 2.688 Lentes multifocales $ 4.032 Prismas o lentes de fresnel De acuerdo a los tres presupuestos de proveedores habilitados, que deben detallar el costo adicional de la incorporación del prisma sobre los lentes comunes

El valor de la orden es fijado para cada tipo de lente, informa BPS.

Por otro lado, el organismo aclara que, para trabajadores de Udelar, Fiscalía General de la Nación, Universidad Tecnológica (UTEC), Corte Electoral, Jutep, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Cámara de Representantes, Cámara de Senadores y Comisión Administrativa del Poder Legislativo, el derecho a percibir depende de los ingresos de cada trabajador, de acuerdo con el convenio vigente. En este sentido, podrán tener cobertura del 100%, 50%, o no tener derecho.

Lentes. Foto: Heute.

Cómo hacer el trámite para recibir la contribución para lentes comunes de BPS

Para realizar el trámite para percibir la contribución de BPS para lentes comunes, los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:



Cédula de identidad vigente y en buen estado.

Receta médica (no se admitirán órdenes, facturas, recetas o recibos de ópticas de plaza, aunque vengan con la firma del oftalmólogo) en buen estado. Para ver los requisitos de BPS con respecto a las recetas médicas aceptadas, hacer clic en este enlace.

Renovación anticipada (menor a dos años, siempre que la graduación varíe al menos un 15%), además, debe aportar receta anterior.

En los casos de indicación de lentes con prisma, sea convencional o de Fresnel, se deberán presentar tres presupuestos provenientes de ópticas diferentes, en los cuales se detalle el costo adicional correspondiente a la incorporación del prisma sobre los lentes oftálmicos comunes.

BPS agrega que los lentes comunes de lejos y de cerca podrán especificarse en una única receta.

Mujer probándose lentes en una óptica. Foto: Freepik.

Para realizar el trámite en línea, se puede hacer a través de la página oficial de BPS.

Para hacer el trámite de manera presencial, el beneficiario podrá gestionarlo directamente en las ópticas habilitadas por BPS, excepto para lentes con prisma.