BPS anunció que se adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril: cuándo se comienzan a pagar

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció a través de su vicepresidenta, María del Rosario Oiz, que se adelantará el pago de jubilaciones y pensiones de abril, correspondientes al mes de marzo, debido a la Semana de Turismo.

Ese asueto se extenderá del lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Según le detalló Oiz a Subrayado, para este próximo mes, BPS tiene en cuenta que los pagos de estas prestaciones inician durante Turismo, algo que ya se tenía previsto desde que se fijaron las fechas de pago para todo el año, a pesar de que el organismo las va anunciando mes a mes en su página web.

Cuándo comenzará BPS a pagar la jubilación de abril

Ante esta semana de feriado, los pagos de las jubilaciones y pensiones de BPS para abril se comenzarán a pagarse a partir del lunes 30 de marzo, confirmó Oiz, a diferencia del resto de los meses del año, en los que se comienza a pagar a partir del primer día hábil del mes.

También adelantó que el edificio sede de BPS abrirá el lunes 30 de marzo, martes 31 y miércoles 1º de abril para hacer los pagos en Montevideo, al igual que los bancos y las agencias de pagos, que también estarán abiertos esos días para realizar el pago de esas prestaciones.

Para después de Semana de Turismo, las giras de pago para los cobros en el interior del país se comenzarán a realizar a partir del miércoles 8 de abril.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Cómo saber si tengo algo para cobrar en BPS en marzo de 2026

BPS tiene disponible una herramienta para que los beneficiarios puedan realizar consultas acerca de sus cobros, y también las fechas y los lugares de cobro de prestaciones. Este servicio es especialmente útil para quienes quieran hacer consultas acerca de los cobros de BPS de este mes de marzo de 2026.

Este servicio en línea del BPS es útil no solo para averiguar detalles sobre cobros de jubilaciones, sino también de asignaciones familiares y subsidios.

“Consulte por cédula de identidad, fecha y lugar de cobro de su prestación. Para tener acceso al detalle de sus recibos, debe registrarse previamente y obtener su Usuario Personal BPS”, indica la página web del organismo.

Edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

La herramienta para averiguar acerca de cobros de prestaciones se puede acceder haciendo clic en este enlace.

Para ver el calendario de pagos de BPS en marzo de 2026, hacer clic en este enlace.