¿Cuándo pagan los subsidios de BPS en abril de 2026? Las fechas de cobro para las prestaciones

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó el calendario de pagos para los diferentes subsidios que otorgará a sus beneficiarios en el mes de abril de 2026, correspondiente a marzo del 2026.

Para todos los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el lunes 30 de marzo hasta el martes 21 de abril.

En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el lunes 30 de marzo hasta el martes 21 de abril de 2026.

Por último, los pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el lunes 30 de marzo de 2026.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Fechas de pagos de subsidios de BPS para el interior en abril 2026

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el lunes 30 de marzo.

En tanto, los pagos de subsidios a través de empresas contratistas a beneficiarios en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el lunes 30 de marzo hasta el martes 21 de abril de 2026.

¿Qué necesito para cobrar subsidios de BPS?

Para cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".