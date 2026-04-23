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¿Cuándo pagan los subsidios de BPS en mayo de 2026? Las fechas de cobro para las prestaciones

Estas prestaciones económicas del Banco de Previsión Social por concepto de desempleo, enfermedad, maternidad y paternidad ya tienen su calendario de pagos para el quinto mes del año.

El País
El País
23/04/2026, 12:35
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Billetes de pesos uruguayos.
Billetes de pesos uruguayos.
Foto: Archivo El País.

El Banco de Previsión Social (BPS) comunicó el calendario de pagos para los diferentes subsidios que otorgará a sus beneficiarios en el mes de mayo de 2026, correspondiente a abril del 2026.

Para todos los beneficiarios que vivan en Montevideo, los subsidios por desempleo (por despido o suspensión), enfermedad, maternidad y paternidad, se pagarán en las oficinas centrales del BPS desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo.

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En tanto, los pagos en empresas contratistas, como locales de Abitab, RedPagos y Anda en Montevideo, se harán desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

Por último, los pagos a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), serán efectuados el lunes 4 de mayo de 2026.

BPS
Edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Estefania Leal/Archivo El Pais

Fechas de pagos de subsidios de BPS para el interior en mayo 2026

Para los beneficiarios que residen en el interior, los subsidios que se cobren a través de bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), se realizarán el lunes 4 de mayo.

En tanto, los pagos de subsidios a través de empresas contratistas a beneficiarios en el interior, como locales de Abitab, RedPagos y Anda, se harán desde el lunes 4 de mayo hasta el miércoles 20 de mayo de 2026.

¿Qué necesito para cobrar subsidios de BPS?

Para cobro de subsidios, los titulares deberán presentar su cédula de identidad vigente. En caso de que quienes lleven a cabo el trámite sean apoderados, tutores o curadores, tendrán que presentar el último recibo o la fotocopia de la cédula de identidad del titular.

Edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Edificio del Banco de Previsión Social (BPS).
Foto: BPS

Los beneficiarios de subsidios pueden verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".

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