BPS lanza medida clave contra estafas: conocé el único número oficial desde el cual te llamará el banco

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció su nuevo número de llamadas provenientes desde el organismo para "reforzar la seguridad de los usuarios". En ese sentido, adelantaron que a partir de ahora el número será 2211 1997.

De acuerdo al BPS, esta medida es parte de las acciones "de mejora de la gestión" y tiene como fin " fortalecer la seguridad y la confianza de las personas usuarias".

Reitera que cada vez que el banco se comunique de manera telefónica, tanto a celulares como a teléfonos fijos, el número visible será siempre el mismo.

"La unificación del número contribuye especialmente a prevenir intentos de estafa telefónica ya que facilita que la ciudadanía distinga comunicaciones legítimas del BPS de posibles fraudes", señala en el comunicado.

Se exhorta a verificar el número entrante y actuar con precaución ante cualquier comunicación que pueda ser sospechosa.

BPS había alertado por correos electrónicos falsos

A finales de enero de este año, el BPS había emitido un comunicado en el que advertía a la población que circulaban correos electrónicos falsos que fingían ser del banco con el objetivo de obtener datos personales de las personas e intentar hacer fraude a través del phishing.

De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo estatal, estos intentos de phishing que fueron detectados suelen reunir algunas características en común, entre ellas:

Solicitan a los usuarios, contraseñas, claves, números de tarjeta o códigos de verificación.

Incluyen enlaces o archivos adjuntos que redirigen a sitios web falsos.

Informan acerca de supuestos beneficios, trámites urgentes, bloqueos de cuenta o actualizaciones de datos.

Ante ello, BPS recordó a la población que nunca solicita datos confidenciales por correo electrónico, SMS, WhatsApp o redes sociales. Además, indica que no se le debe hacer clic a enlaces ni descargar archivos provenientes de mensajes sospechosos. Por último, insta a los usuarios a realizar cualquier trámite o consulta solamente a través de canales oficiales de BPS.

Para ayudar a identificar uno de estos mensajes falsos, BPS publicó una foto con un ejemplo de un intento de phishing a través de un correo electrónico en el que se solicita que el usuario haga clic en un enlace.

Ejemplo de un intento de phishing fingiendo ser BPS. Foto: BPS.

¿Qué hacer si se recibe un mensaje sospechoso que finge ser BPS?

El instituto de seguridad social indica que, ante cualquier duda o mensaje sospechosos, recomienda no responder, evitar compartir información personal y reportar lo ocurrido a los canales de contacto oficiales de BPS:

Mujer encapuchada usa una computadora portátil Foto: Estefanía Leal

¿Qué es el phishing?

El phishing se denomina a "un tipo de ataque informático que busca robar nuestros datos, credenciales, números de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y cualquier otra información, haciéndose pasar por un tercero en el que confiamos", de acuerdo a información publicada por Ceibal.

Para concretar el engaño, según Ceibal, se utiliza el correo electrónico como herramienta para ponerse en contacto, a través de mensajes que imitan casi a la perfección el formato, lenguaje y la imagen de las entidades bancarias/financieras y otras empresas u organizaciones. Estos mensajes siempre incluyen un pedido final en el que se solicita la confirmación de datos personales, alegando distintos motivos como problemas técnicos, cambios de políticas de seguridad y posible fraude, entre otros, según el Estado.

