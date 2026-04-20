Estafa en Artigas: adolescente perdió más de $ 60.000 tras un engaño por llamada desde Argentina

La Jefatura de Policía de Artigas informó este lunes sobre un caso de fraude informático en el departamento, donde una adolescente perdió más de $60.000 en el marco de una estafa.

De acuerdo al comunicado de la dependencia, el viernes pasado la joven presentó la denuncia, donde manifestó haber sido llamada por una persona cuyo número de celular pertenecía a Argentina.

Esta persona mostró interés en adquirir productos del emprendimiento de la adolescente, solicitando como datos de pago una cuenta perteneciente a un familiar.

Posteriormente, el estafador dijo haber cometido un error en el monto del pago y la moneda de transferencia.

Según el comunicado de la Jefatura, los estafadores lograron que la adolescente gestionara un préstamo de $50.000 "mediante maniobras engañosas" a través de una tarjeta prepaga.

Además, la víctima transfirió $11.000 más desde su cuenta hacia la misma plataforma.

El caso fue derivado al Departamento de Delitos Complejos.

Estafa del oro en Artigas: empezó en Facebook, siguió por WhatsApp y terminó en una pérdida de $60.000

Semanas atrás y también en Artigas, una mujer de 53 años de edad fue víctima de una estafa luego de haber sido contactada a través de las redes sociales. La maniobra por parte de los estafadores consistió en proponer una falsa propuesta laboral de inversión en oro.

Según informó la Jefatura del departamento, la oferta de los estafadores prometía ingresos diarios invirtiendo en oro. La mujer, atraída por la propuesta, realizó varias transferencias de dinero, tanto en pesos uruguayos como en dólares, a distintas cuentas bancarias y redes de cobranza indicadas por los estafadores.

Mujer leyendo desde celular la aplicación de WhatsApp, con un texto de estafa. Foto: Estefanía Leal

El inicio del diálogo entre los delincuentes y la víctima inició en Facebook para luego pasar a WhatsApp, donde, a través de un número extranjero, los estafadores reforzaban la credibilidad de la propuesta y aseguraban que el dinero invertido sería próximamente recuperado.

Con el correr del tiempo, la víctima no recibió ningun retorno de dinero. El total de dinero perdido alcanzó los $60.000.

Por disposición de Fiscalía, el caso fue derivado al Área de Investigaciones de Zona II, que está investigando el robo.

Las recomendaciones de la Policía para evitar este tipo de maniobras

"Este caso pone de manifiesto las diversas estrategias empleadas por organizaciones delictivas, que utilizan plataformas digitales para captar víctimas mediante engaños cada vez más elaborados. Promesas de ganancias fáciles, ofertas laborales poco claras y la urgencia en concretar transferencias son señales de alerta que no deben ser ignoradas", señalan desde la Jefatura de Policía de Artigas.

Las autoridades exhortan a la población a "extremar precauciones al momento de realizar transacciones económicas en línea, verificar la autenticidad de las propuestas y desconfiar de contactos provenientes de números internacionales o perfiles desconocidos".

Al mismo tiempo, recuerdan "la importancia de no compartir datos personales ni financieros, y de denunciar cualquier situación sospechosa".