Estafa en Río Negro: pagó casi US$ 400 por dos electrodomésticos, pero el vendedor desapareció

La Jefatura de Río Negro informó este martes en un comunicado sobre una denuncia de fraude informático recibida por autoridades policiales del departamento.

En este caso, señalaron que un hombre mayor de edad se había comunicado por WhatsApp con un local comercial, donde mantuvo diálogo con un supuesto empleado.

Allí, acordaron la compra de dos electrodomésticos por un valor de $14.500, siendo abonado el pago en U$S 382 mediante una transferencia.

Mujer leyendo desde celular la aplicación de WhatsApp, con un texto de estafa. Foto: Estefanía Leal

La víctima agregó que le enviaron una supuesta factura del local comercial, y que recibiría el electrodoméstico dentro de 24 horas, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. En ese sentido, el hombre pidió que se encuentre al autor del hecho.

La policía se encuentra investigando el hecho.

Cae red de estafa a través de Marketplace: vendían artículos y luego bloqueaban a los compradores

El Departamento de Delitos Complejos de la Jefatura de Lavalleja informó a finales de marzo sobre la desarticulación de una red delictiva dedicada a la venta de objetos a través la plataforma Marketplace de Facebook. La maniobra consistía en publicar los artículos a la venta, y en cuanto los estafadores recibían la transferencia, bloqueaban a los compradores antes de enviar el producto.

Luego de las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección de Investigaciones y la fiscal de 2do turno, en donde se reveló la metodología de los estafadores, se detuvo a un hombre de 20 años este lunes en la jurisdicción de la Seccional 13ra de Montevideo.

Gente con telefono celular mirando Facebook Marketplace. Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vez en Fiscalía, el Juez de 4to turno accedió a un pedido de formalización como presunto coautor de un delito de fraude informático. El imputado deberá fijar domicilio y no podrá modificarlo sin antes dar conocimiento a un tribunal. Además, está obligado a presentarse en la comisaría de su domicilio una vez por semana, y tiene asimismo la prohibición de salir del país por 120 días.

En otro orden, las autoridades Lavalleja subrayaron en el comunicado que meses atrás, se registró una denuncia que afectó a una persona por $40.000. Producto de esta investigación, se condenó a dos mujeres de 20 y 34 años que integraban la misma red de estafas a nivel nacional de la que formaba parte el condenado de 20 años.

¿Qué hacer ante un intento de estafa telefónica?

Desde el Ministerio del Interior detallaron los pasos a seguir en caso de ser víctima de un intento de estafa.

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Realizar la denuncia correspondiente

Para realizar la denuncia existen dos canales: por vía presencial, en cualquier seccional policial o rellenando el formulario de denuncia con firma digital, a través de este enlace.