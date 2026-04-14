Le prometieron "limpiar su casa de males" y hallar un tesoro, pero terminó estafado por $ 120.000 en Durazno

La Jefatura de Policía de Durazno se encuentra tras la pista de dos mujeres que, mediante un elaborado engaño basado en supersticiones y promesas de fortuna, estafaron a un adulto mayor en la localidad de Sarandí del Yí.

Según información policial a la que accedió El País, este lunes sobre las 15:30 horas la víctima denunció en la comisaría que dos mujeres, "aparentemente gitanas", lo habían llevado hasta Sarandí del Yi en una camioneta blanca.

El hombre, oriundo de Villa del Carmen, recibió a estas mujeres en su hogar puesto que "le dijeron que le limpiarían la casa de todos los males" y también le ayudarían a encontrar "un tesoro" que tenía en su campo.

La víctima, que no conocía a las mujeres, sacó un préstamo bancario de $ 120.000 y les pagó a las mujeres por sus servicios. Tras recibir el pago, las mujeres se dieron a la fuga.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País

Alerta de la Policía por estafa

Ante la posibilidad de que se registren casos similares en otros puntos del departamento o del país, las autoridades emitieron una advertencia a la población.

En caso de sospecha por estafa, la Policía de Durazno recuerda que las denuncias pueden realizarse de forma inmediata a través del servicio de emergencias 9.1.1 o en la unidad policial más cercana.

Cómo prevenir estafas en adultos mayores

No hay que esperar a que ocurra un acontecimiento de este tipo para tomar medidas. Fomentar la participación es fundamental; por eso, es necesario explicar a los adultos mayores de manera clara cuáles son las estafas más comunes y qué señales deben encender una alarma.

De acuerdo a la neuropsicóloga Valeria Francia, “la información bien dada no genera miedo, sino seguridad”.

La especialista aconsejó proponer ajustes prácticos sin quitar autonomía, como cambiar contraseñas, habilitar alertas bancarias, limitar contactos con desconocidos o tener una palabra clave familiar para validar llamadas: “Lo importante es que estas decisiones se tomen en conjunto, no unilateralmente, para evitar la sensación de infantilización”.

Incluso puede ser útil crear un protocolo familiar simple. “Por ejemplo, ante cualquier llamada urgente o pedido de dinero, cortar, respirar y llamar a un familiar. Pautar esto previamente reduce el impacto emocional del momento”, indicó Francia.

Para la experta, la mejor manera de cuidar es combinar contención emocional, comprensión neuropsicológica y estrategias prácticas que respeten su autonomía: “La clave no es retar, sino acompañar. Cuando un adulto mayor no siente vergüenza ni miedo a contar lo que le pasó, ahí empieza la verdadera prevención”.