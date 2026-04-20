Alerta de la DGI por falsos inspectores: el engaño por WhatsApp que ya provocó estafas económicas en Río Negro

La Jefatura de Policía de Río Negro informó este lunes sobre una denuncia de fraude informático ocurrido en los últimos días, donde un hombre perdió mas de $10.000 en el marco de una estafa.

De acuerdo al comunicado de la dependencia, un hombre mayor de edad denunció que recibió un mensaje por WhatsApp de una persona que se hizo parar como inspector de la Dirección General Impositiva (DGI).

En el mensaje, este presunto inspector le adelanta al hombre que su comercio iba a ser inspeccionado producto de denuncias porque no estaría habilitado. Es allí que el estafador solicita al hombre que realice un giro de $6.500 a través de Abitab.

Posteriormente, recibe una llamada solicitando otro giro, esta vez de $4.000, por una supuesta equivocación en el pago anterior.

Cuando la víctima concurre nuevamente al local de cobranzas, los funcionarios del lugar le advirtieron que podría tratarse de una estafa. En ese sentido, le recomendaron que realice una denuncia en una seccional policial.

Mujer leyendo desde celular la aplicación de WhatsApp, con un texto de estafa. Foto: Estefanía Leal

DGI alertó a la población por "llamadas engañosas"

El ente publicó el pasado jueves un comunicado en el que alertaron a la población ante personas "simulando ser inspectores de la DGI [que] realizan llamadas engañosas en nombre del organismo".

"Nuevamente se ha recibido información sobre llamadas y mensajes por WhatsApp en los cuales personas se hacen pasar por inspectores de la DGI y dicen actuar en nombre del organismo, con el objetivo de engañar y estafar a los contribuyentes", señala el comunicado.

En ese sentido, DGI exhorta realizar la denuncia en caso de haber sido víctima de la estafa.

Agregan que en las comunicaciones que la DGI dirige a las personas, "siempre se incluye un procedimiento para que sea posible verificar la autenticidad del mensaje".

"Idéntico proceder se utiliza en fiscalizaciones u otro tipo de acciones que impliquen una interacción presencial con el contribuyente donde existen procedimientos a fin de verificar la identidad de los funcionarios", añade.

"Tenga presente que siempre tiene la posibilidad de verificar la legitimidad de la persona que actúa en representación de la DGI", concluye el comunciado.