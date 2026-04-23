Oddone dijo que "seguramente ocurra" una suba en el precio de los combustibles en mayo y aguarda reunión con Industria

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo este jueves que "seguramente ocurra" una modificación en el precio de los combustibles para el próximo mes de mayo.

Debido al impacto en el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente, el gobierno -que en principio iba a comunicar los ajustes cada dos meses- definió hace algunas semanas que lo haría de manera mensual. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, había indicado que "antes de fin de mes" el gobierno evaluaría "cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio".

"Tenemos que rever el tema, estamos trabajando en eso porque como habrán visto el precio del combustible sigue estando por encima de los niveles que teníamos hace unos meses", sostuvo el ministro en diálogo con Telemundo y agregó: "Seguramente va a ocurrir. Estamos haciendo los números".

Según dijo Oddone, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) mantendrán una reunión mañana para analizar los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Combustibles Foto: pxhere

"Viendo cómo está la situación en Irán, parece difícil poder mantener esto", advirtió la titular de Industria y resaltó la importancia del contexto que atraviesa el escenario internacional. "Corresponde que ahora, antes del fin de mes revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio" de los combustibles, indicó en rueda de prensa y recordó que una serie de medidas implementadas por el gobierno para disminuír el impacto de la suba implican un costo aproximado de US$ 30 millones para el Estado.

“Se está generando una demanda extraordinaria que podría afectar la disponibilidad del combustible en Uruguay”, advirtió Oddone durante el anuncio del aumento de precio en abril de este año cuando el gobierno resolvió un aumento de 7% para todos los combustibles con motivo del conflicto en el Medio Oriente y el incremento en el precio del petróleo crudo.

El aumento de 7% se dio porque en mayo del año pasado, el gobierno estableció –entre varios elementos que se incluirían en la nueva metodología– topes de variación máxima de los combustibles de 7% destinados a controlar la volatilidad de los precios internacionales. Esto indica que si tras aplicar el Precio de Paridad de Importación (PPI) y el factor de estabilización, la variación del precio del combustible da una caída o aumento mayor a 7%, la variación al público será de 7%.