Grupo comprador del HSBC considera que Uruguay es el "Singapur de Latinoamérica" y aguarda autorización del BCU para operar

Tras la compra del Banco HSBC Uruguay, el grupo brasileño BTG Pactual aguarda la autorización final del Banco Central (BCU) para comenzar a operar en la plaza financiera uruguaya, un proceso que estaría confirmado en los próximos dos meses según indicó a El País, el jefe de ventas de BTG Pactual, Dirk Mengers. “(La transacción) está sujeta a aprobación y estimamos que a mediados de este año deberíamos estar operativos”, dijo y agregó que Uruguay “se ha convertido en una especie de Singapur de Latinoamérica" en materia de inversiones.

Por un total de US$ 175 millones, el grupo BTG Pactual –de origen brasileño y una importante presencia en la región– acordó la compra del HSBC Uruguay en julio del año pasado. BTG Pactual tiene previsto traer a Uruguay sus operaciones de manera “gradual” luego de la aprobación por parte del BCU. “Lo único que tenemos son expectativas por nuestro lado en base a las velocidades de su plazo”, aseguró Mengers a El País luego de una conferencia organizada por la asesora financiera Pro Capital y agregó que la empresa espera estar operativa en Uruguay “a mediados de este año”.

Mengers participó de un panel de Asset Management (manejo de activos), una de las principales líneas de negocio de BTG Pactual. “Era el paso necesario para el grupo sin duda. El compromiso es de largo plazo inamovible, en el sentido de que la firma nace en Brasil y se identifica con Latinoamérica”, dijo y agregó que el banco se destaca por ser reconocido como el “Goldman Sachs –líder global en servicios de banca de inversión– de Latinoamérica”.

Singapur de Latinoamérica

En medio de una discusión por las capacidades de Uruguay para atraer inversiones y los esfuerzos del gobierno para que esto pase, Mengers consideró que “Uruguay se ha convertido en una especie de Singapur en Latinoamérica y un hub de inversión al que prácticamente toda la región acude por lo atractivo y dinámico del mercado”. Singapur es considerado líder en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) según el Banco Mundial y alcanzó un máximo histórico en 2022 con 64.157 millones de SGD (dólares de Singapur, unos US$ 50.511 millones).

“Uruguay, culturalmente y taxativamente se ha convertido en un foco muy interesante para argentinos, chilenos y brasileños”, dijo Mengers a El País y agregó que durante los últimos años este proceso se aceleró debido a un mayor conocimiento financiero por parte de la población.

“Ellos buscan naturalmente esta salida al mundo porque es una de las más eficientes que uno puede encontrar en Latinoamérica, sobre todo en materia tributaria. El conocimiento está, las firmas que te dan salida están. Entonces es natural que el flujo continúe en esta dirección”, dijo Mengers.

LOGO BANCO HSBC¶ Tamara Voninski - Tamara Voninsk

De hecho, la voluntad de BTG Pactual por expandirse no es nueva. Es el mayor banco de inversiones de América Latina y fue fundado en el año 1983 como Pactual, una distribuidora de títulos y valores mobiliarios con sede en Río de Janeiro. Luego de un proceso de renombre iniciado en el 2000, en 2011 BTG compró una participación de control del Banco Panamericano y adquirió a Brazilian Finance & Real Estate, una gestora brasileña enfocada en el sector inmobiliario.

En 2012 comenzó un proceso de internacionalización del grupo con la compra del banco de inversión chileno Celfin Capital y adquirió la corredora de bolsa colombiana Bolsa y Renta. En 2021 BTG Pactual fue autorizado para operar como banco en Colombia y en 2024 inició la adquisición de M.Y. Safra, un banco con sede en Estados Unidos.

Inversiones en la región

“Hay mucho conocimiento del resto de la región que sinergiza sin duda la operativa del país”, resaltó Mengers a El País y agregó que si bien se observa la salida de muchos proyectos regionales con destino a Europa o Estados Unidos, en Latinoamérica “hay inversiones muy interesantes, incluso con rentabilidad esperada más alta que afuera”. El ejecutivo agregó que estos proyectos, de alguna manera se complementan ya que provienen de distintos sectores de actividad.

Conferencia de Pro Capital. Foto: Pro Capital.

“Afuera es riesgo tecnológico, en Latinoamérica uno podría decir riesgo legislativo, o político. Pero en la medida que esos riesgos empiezan a quedar un poco en el pasado, con mayor institucionalidad, te quedan modelos de negocio muy atractivos, a precios muy baratos”, resaltó Mengers y agregó que se trata de oportunidades que, “el latinoamericano está desaprovechando, y finalmente es el extranjero el que llega y termina siendo dueño de Latinoamérica”.

Mengers sostuvo durante su participación en el panel de Pro Capital que el posicionamiento de BTG Pactual en América y Europa convierte al grupo en un actor “de oferta diferenciada” aunque agregó que, “el compromiso y la expertise siempre estará en Latinoamérica.

“Nuestro crecimiento fuera de Latinoamérica ha obedecido a la necesidad de (los países) de salir de la región”, dijo Mengers y agregó que esto se debe a una serie de preocupaciones, crisis o “eventos desafortunados” que sacudieron a los países vecinos en los últimos años y que los obligaron a refugiarse en economías más estables.

“Esta parte del mundo se está tornando extremadamente atractiva”, defendió Mengers y agregó que a raíz del conflicto en el Medio Oriente y lo “conflictivo y volátil” que se está volviendo Estados Unidos, “poco a poco se empieza a asemejar a Latinoamérica de hace 20 años”.