Gobierno evaluará una nueva modificación en el precio de los combustibles; "parece difícil poder mantener esto"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró que el gobierno evalúa una nueva modificación en el precio de los combustibles para mayo luego del aumento del 7% resuelto este mes con motivo del incremento en el precio del petróleo por la guerra en el Medio Oriente. "Corresponde que ahora, antes del fin de mes revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio" de los combustibles, indicó en rueda de prensa y recordó que una serie de medidas implementadas por el gobierno para disminuír el impacto de la suba implican un costo aproximado de US$ 30 millones para el Estado. Cardona aseguró que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se reunirán con el presidente de la República, Yamandú Orsi, al retorno de su viaje a España.

Cardona agregó que el gobierno solicitó reuniones con Ancap y aguarda el informe realizado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sobre el monitoreo del combustible en fronteras. "Viendo cómo está la situación en Irán, parece difícil poder mantener esto", advirtió y resaltó la importancia del contexto que atraviesa el escenario internacional.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante como país de realmente no trasladar a la población en el precio lo que fue lo que subió Argentina, lo que subió Brasil, lo que subió la región”, dijo Cardona y agregó: "Es histórico, ningún país se comportó así, solo Uruguay en la región y en el mundo".

Pistolas en surtidor de combustible de nafra premium y super en estacion de servicio Axion en Montevideo, ND 20220511, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

En ese sentido, la jerarca señaló que se notó el impacto del diferencial de precios con países vecinos. "Tuvimos que monitorear que transporte viniera de Brasil o de Argentina, porque el gasoil en Uruguay estaba mucho más barato", dijo y añadió: "Tenemos que equilibrar entre cuidar el bolsillo de la gente y no quedar en una situación de vulnerabilidad frente a los países vecinos".

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap en Melo, nota sobre precio de los combustibles, ND 20250409, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Cardona indicó que Ancap asumió la compra de crudo a precios altos a través de líneas de crédito y con un seguro contratado por abril y mayo. "Por más que el precio del barril suba por encima de determinado precio, Ancap asegura comprar a determinado precio", expresó.

Por otra parte, la ministra destacó el uso de energías renovables en Uruguay que representan alrededor del 97% de la generación de electricidad. "Eso nos da una realidad de país soberano en gran parte de lo que consume y nos permite tomar decisiones con una cintura distinta a la de otros países", dijo.