Cómo averiguar si corresponde cobrar un bono de apoyo económico para niños escolares: los pasos a dar

Durante este año lectivo 2026, el gobierno otorga un apoyo económico llamado bono escolar, que se financia a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y lo ejecuta el Banco de Previsión Social (BPS), con la colaboración de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para promoverlo. Esta prestación tiene el objetivo de brindar una ayuda a niños que asisten a escuelas públicas de contextos más vulnerables.

El bono de apoyo económico cubre a aproximadamente 170.000 en este 2026, según el gobierno. Las partidas económicas se comenzaron a emitir a partir de marzo. Según el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, el monto por estos bonos ronda los $ 2.500 por niño.

Caggiani además informó sobre la ampliación de las becas Butiá, que en 2026 alcanzan a 20.000 alumnos. Según el jerarca, se proyectaba destinar aproximadamente US$ 50 millones hacia "políticas de apoyo, acompañamiento y protección educativa, como parte del compromiso de construir más y mejor educación pública".

¿Cómo saber si me corresponde el bono escolar?

Para saber si le correspondía cobrar un bono escolar en este 2026, ANEP tiene disponible un sitio web que permite hacer consultas:



Primero, se debe ingresar a la página https://bono.anep.edu.uy/inicio, que permite consultar si el estudiante es beneficiario en esta oportunidad

en esta oportunidad Ingresar el número de documento del estudiante donde lo indica la página

Hacer clic en "Aplicar"

Una vez hecho este proceso, los padres o responsables del niño podrán acceder a la información que detalla si este beneficio le corresponde al menor.

Cobro en pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

¿Cómo se cobra el bono escolar 2026?

BPS comunicó que los niños que cobran asignaciones familiares percibieron el bono automáticamente junto con la asignación a principios de marzo.

Quienes no cobren una asignación familiar pueden recibir el pago mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado.

Niños escolares. Francisco Flores/Archivo El Pais

BPS además informó que no se necesita ninguna inscripción previa para percibir el bono. Para consultar si un estudiante puede acceder al bono, se puede consultar a través de este enlace.