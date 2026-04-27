Primaria busca cambiar el régimen fijado en la reforma educativa y que alumnos puedan repetir solo dos veces

La directora de Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, informó este lunes en el marco de la presentación del Monitor Educativo escolar, que buscan modificar el régimen actual de repetición —solo habilitada en 2°, 4° y 6° de escuela—, que fue fijado por el reglamento de evaluación (REDE) de la reforma educativa impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

“Estamos convencidos que la repetición no es un mecanismo pedagógico”, agregó Salsamendi, maestra de profesión.

Con el cambio que se impulsa, dijo, "se va a poder repetir dos veces en toda Primaria". Esto podrá ser en “cualquier grado, siempre que el docente con el colectivo de docentes" así lo entienda necesario.

No obstante, el plan de Primaria prevé incluir “algunos topes”: “Va a haber una repetición (posible) en el primer ciclo, en primero o segundo, y una posible en el segundo ciclo, de tercero a sexto".

O sea, antes se podía repetir hasta tres veces en todo Primaria, y en caso de que concretarse el cambio esto no podrá suceder en más de dos oportunidades. “Esto cambia radicalmente las reglas de juego”, opinó la jerarca.

Al mismo tiempo, Primaria está trabajando en un "plan de lectura" y en otro de "enseñanza en la matemática", para potenciar los aprendizajes.

A partir de la reforma educativa, solo se puede repetir en los años pares (2°, 4° y 6°). Con este cambio, el porcentaje de no aprobación pasó de 2,8% en 2022, a 1% en 2023. En 2025 estuvo en 1,8%.

Tania Biramontes, responsable de Departamento de Investigación y Estadística Educativa (DIEE), a cargo del informe, explicó que esa caída se explica “enteramente por la disminución de la repetición en segundo, porque en el resto de los grados permaneció estable”.

En los grados en los que no hubo repetición, las calificaciones insuficientes “aumentaron de forma moderada”, agregó. Las repeticiones en el quintil 1 “casi cuadruplican” las del quintil 5, así como se registran más en Montevideo, en varones, y en las escuelas Aprender.

Asistencia

El promedio de días asistidos a clase en Primaria se ubicó el año pasado en 157,1, de un total de 182 lectivos. La cifra de 2025 está por encima del registro de 2023 (149,4) y 2024 (155,6), tras un derrumbe en pandemia, aunque por debajo de lo reportado en 2019 (159,2).

En 2025, “aún luego del ligero aumento registrado respecto a 2023 y a 2024, la asistencia continúa siendo problemática”, concluye el Monitor Educativo, de 65 páginas, al que accedió El País. Asisten más los niños del interior que los de Montevideo.

“La asistencia a clase puede considerarse históricamente baja; en promedio un niño matriculado en la educación primaria pública no asiste a aproximadamente 20 de las clases ofrecidas, lo que equivale a un mes entero de clases”, agrega el informe.

Además, se marca que la “estabilidad” de la serie sugiere que se trata de un “problema estructural” del sistema educativo.

El nivel de contexto sociocultural de la escuela se asocia de forma “importante” con la asistencia. Los alumnos del quintil 1 —más desfavorecidos— fueron a clase 149,3 días, mientras que los del quintil 5 —más favorecidos— asistieron 162,5 días.

La tasa de asistencia escolar, que representa la cantidad de días asistidos por cada niño respecto al total de días lectivos que le correspondería haber asistido, también subió levemente en 2025, llegando a 86,3%, por encima que en 2024 (84,4) y 2023 (84,7), casi al nivel de 2019 (86,2).

Por otro lado, en Inicial, el promedio de días asistidos a clases el año pasado fue de 144,8 días, 12 días menos que en Primaria. Por encima del registro de 2024 (140,6). Asisten, también, más en el interior que en Montevideo.

Los estudiantes de escuelas del quintil sociocultural menos vulnerable (quintil 5) tuvieron una asistencia “significativamente mayor”, de 153,6 días, que los 133,8 del quintil más bajo (quintil 1). Esto marca una brecha de casi 20 días en el año.