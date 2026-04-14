FA va por Universidad de la Educación con representación docente y estudiante, y se abre puja en el Senado

La Comisión de Educación y Cultura del Senado comenzó este lunes el tratamiento del proyecto de ley para crear la Universidad Nacional de la Educación (UNED). Impulsada por el gobierno, genera resistencias desde parte de la oposición por el rechazo al cogobierno que pretende instalar el oficialismo.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, asistió a la comisión y calificó la iniciativa como “estratégica para el país”, que busca superar densos debates sobre la formación docente. “No debe ser concebida desde una posición ni de gobierno, ni de partido (…) celebro que en la comisión se dio un espíritu de buscar acuerdos”, marcó en rueda de prensa.

La UNED implica un nuevo ente autónomo, por lo cual se requiere una mayoría especial de dos tercios en cada cámara legislativa. El Frente Amplio necesitaría cuatro votos extra en el Senado, y 18 apoyos más en Diputados.

La primera integración del Consejo Directivo Nacional (CDN) de UNED, a su vez, contaría con tres de sus miembros electos por el Poder Ejecutivo, previa venia del Senado. Esto supone una mayoría de tres quintos de la cámara alta, que también exige votos de la oposición, además de los del Frente Amplio.

“Tenemos que buscar un punto de encuentro para que se pueda concretar la creación de una tercera universidad pública”, dijo el senador frentista Sebastián Sabini a El País. Un cogobierno “similar” al de la Universidad de la República es el punto “más álgido” del debate, reconoció el titular de la comisión.

El “punto de partida necesario” de la gobernanza de la UNED, marcó Sabini, es la del Consejo de Formación en Educación (CFE), con participación de estudiantes y docentes “en minoría” frente a los representantes del Codicen. “Menos representación que la actual, no me imagino”, puntualizó el senador.

Mahía, en esa línea, dijo a El País que la actual dirección del CFE, “votada en la Ley de Urgente Consideración” por todos los partidos, consideró que es “la base” de la gobernanza de UNED. “La expectativa es que este año, este proyecto tenga una definición parlamentaria”, indicó.

Sabini añadió a El País que el oficialismo va a “priorizar” este proyecto, y que la idea es que pase al Plenario del Senado antes del ingreso de la Rendición de Cuentas en la cámara alta. La próxima convocatoria será a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Tenemos voluntad de diálogo”, remarcó el senador.

Respecto a si apoyaría un proyecto de UNED con la gobernanza como la del CFE, el senador colorado Pedro Bordaberry, quien presentó un proyecto del tema años atrás, dijo que esto no lo tiene definido. “Antes de pronunciarme, tengo que escuchar mucho, hablar dentro de mi sector e intercambiar con los compañeros de partido y de la coalición”, señaló Bordaberry a El País.

La senadora nacionalista Graciela Bianchi, también integrante de la comisión,, se mostró en contraria a un cogobierno en UNED, planteó una gobernanza como la de UTEC, e insistió con reformar la ley orgánica de Udelar (12.549), de 1958. "Si ponemos a los egresados, estudiantes y los profesores, gobiernan las corporaciones, que per se impiden los cambios, o primero hacen hincapié en sus proyectos de educación, que es lo que está pasando a la Udelar”, apuntó en rueda de prensa.