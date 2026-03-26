"Mejora" de asistencia estudiantil en 2025 en Inicial, Primaria y UTU, y "estabilidad" en Secundaria

A un año de la gestión de Pablo Caggiani en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las máximas autoridades educativas presentaron este jueves un “breve panorama” de la asistencia a clases en 2025. Hubo una “mejora”, respecto a 2024, en la concurrencia a las aulas a nivel de Inicial y Primaria, y UTU, salvo en Secundaria donde se mantuvo “estable”.

Los datos oficiales, parciales, presentados por jerarcas de ANEP en conferencia de prensa, corresponden a los grados del plan de Educación Básica Integrada (EBI), que comprenden desde Inicial (a partir de tres años) a noveno grado de educación media, antes conocido como tercer año de liceo o UTU.

Uno de los indicadores vinculados a la asistencia es el llamado “ausentismo crónico”, que es cuando un estudiante falta el 10% o más de los días lectivos. A nivel local, esto equivale a unas 19 faltas al año, lo que supone un mes entero sin ir a clase. Las autoridades insisten con que faltar una vez cada dos semanas supone perder casi un mes de clases por año.

"Persiste, a pesar de las mejoras en la asistencia, un porcentaje bien importante de alumnos en todos los niveles y modalidades que asiste poco, o de manera irregular", destacó en conferencia de prensa Santiago Cardozo, referente del Departamento de Investigación y Estadística Educativa (DIEE), sobre los datos de 2025, comparados con 2024.

En Inicial, seis de cada 10 niños asistieron al menos al 80% de las clases y uno de cada cuatro alcanzó niveles de asistencia iguales o superiores al 90%. Hubo un suba de ocho puntos porcentuales (de 19,5% a 27,5%) entre aquellos que asistieron al 90% o más de las clases. Y una baja de 2,3 puntos porcentuales (de 8,4% a 6,1%), entre quienes asistieron al 50% o menos de las clases.

En Primaria, ocho de cada 10 alumnos asistieron al menos al 80% de las clases y el 45,6% lo hizo al 90% o más de las jornadas escolares. El tramo de mayor asistencia (90% o más) subió 10 puntos porcentuales (de 35,3% a 45,6%). No obstante, esto supone que quienes faltaron al 10% o más de clases (ausentismo crónico) siguen siendo más de la mitad (54,4%).

Hubo una mejora en la asistencia entre 2024 y 2025, en todos los quintiles, “especialmente” en los más vulnerables. El porcentaje de quienes fueron al 90% o más de clases pasó de 22% a 30% en las escuelas de quintil 1 (más desfavorecido), y de 10% a 14% en los jardines del mismo quintil.

En Secundaria, ocho de cada 10 estudiantes asistieron a más del 80% de días de clases, mientras que algo más de la mitad (55,3%) al 90% o más. El 20% restante presentó niveles “muy bajos” de asistencia, entre ellos un 4% que asistió menos de la mitad de las clases. No se reportaron mejoras en este subsistema, a excepción de séptimo grado, de forma “muy leve”.

En UTU, que registra los peores niveles de asistencia entre los subsistemas, casi cinco de cada 10 alumnos asistieron a más del 80% de días de clases. El porcentaje entre quienes tuvieron mayor asistencia (90% o más) saltó de 12,6% a 20,9%. Del otro lado, entre aquellos que asistieron el 50% o menos de las clases bajaron de 19,8% a 14,3% en un año.

Pese a la “mejora generalizada”, ANEP reconoció que “persisten” varias “brechas” en la asistencia asociada al nivel socioeconómico, así como entre los niveles educativos y en los subsistemas. Las autoridades anunciaron que próximamente lanzarán un portal con datos de asistencia de cada centro.

Andrés Peri, al frente de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, destacó que la mejora se explica por una campaña de bien público de la importancia de ir a clases, la “prioridad” de este mensaje que se instaló a nivel de los centros educativos, la “mejora” de la visualización de las inasistencias para las familias en la plataforma GURI, entre otras medidas.

"Fue una patriada"

Caggiani destacó en la conferencia de prensa que es un problema "grave" el ausentismo. "No asistir implica que podés tener el mejor sistema educativo del mundo, el presupuesto más grande del mundo mundial y está todo tirado a la basura porque el gurí no está", dijo.

El titular de ANEP resaltó que los datos de 2025 implican que se "retomaron" los niveles de 2019. "Fue una patriada, porque implica que se movieron cosas, que no se estaban moviendo. Y no porque las anteriores autoridades no estuvieran preocupadas por estos temas", dijo.

No obstante, marcó varios "desafíos" por delante. Los alumnos de Inicial fueron los que "más aumentaron" su asistencia, pero la concurrencia en ese nivel es la "más baja", y las escuelas de quintiles 1 y 2 fueron las que "más aumentaron" la asistencia, pero todavía son las que tienen la asistencia "más baja". "Efectivamente, vamos a tener que continuar trabajando", dijo.