Pese a mejoras en asistencia escolar en 2025, más de la mitad de alumnos de Primaria llegó al ausentismo crónico

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó este jueves información sobre la asistencia escolar en 2025. De acuerdo a los datos oficiales, bajaron las faltas de los alumnos respecto a 2024. Sin embargo, se mantuvo un alto porcentaje de quienes no asistieron al 10% o más de las clases, fenómeno denominado "ausentismo crónico".

La asistencia a clases es un problema persistente en el sistema educativo uruguayo, concentrado históricamente en el sistema público. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) marcó en su reciente informe del estado de la educación 2023 – 2024 que “no se alcanzaron” las metas fijadas por ANEP sobre la asistencia.

Si bien la pandemia produjo una suba del ausentismo a nivel internacional, el informe de Ineed marcó que otros países “lograron revertir” la tendencia creciente del ausentismo crónico en primaria, algo que “Uruguay aún no ha conseguido”.

Entre los alumnos de Primaria común del sistema público, el ausentismo crónico llegó a 54,4% en 2025, frente a 64,7% en 2024. Las autoridades educativas ponderaron otra lectura, en un adelanto al que accedió El País: el porcentaje de quienes asistieron al 90% o más de clases durante el año lectivo pasó de 35,3% en 2024 a 45,6%, una suba de diez puntos porcentuales.

El panorama presentado por las autoridades destacó que, pese a la “mejora” general, en términos relativos, el avance “más importante” en cuanto a la asistencia se vio en las escuelas de contexto más vulnerable.

En las escuelas Aprender, el porcentaje de estudiantes que asistieron el 90% o más de las clases pasó de 22% en 2024 al 32% el año pasado. También se vio un leve incremento de la asistencia en los centros educativos de los quintiles más desfavorecidos (1, 2 y 3).

En los centros de quintil 1, pasó de 22% a 30% entre 2024 y 2025, respectivamente. En aquellos de quintil 2 saltó de 27% a 38% en el mismo período, y las escuelas de quintil 3 pasó de 32% a 41%, también en el mismo plazo.

Otra medición marca que los escolares que faltaron a entre 10% y hasta 20% de las clases, bajó de 38,8% en 2024 a 35,5% el año pasado. La leve disminución implica que, tomando en cuenta que el año lectivo en Primaria ronda los 185 días, casi una tercera parte no asistió al equivalente a un mes de clases.

Tomando en cuenta la medición de escolares que faltaron entre 20% y hasta 50% de las clases, pasó de 24% en 2024 a 17,3%. Mientras que los estudiantes de Primaria que faltaron al 50% o más de clases, pasó de 1,9% en 2024 a 1,5% en 2025.