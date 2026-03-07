Gobierno habilitó en este comienzo de clases el pago de 163.000 bonos escolares de $ 2.500

El gobierno habilitó en este comienzo de clases 2026 el pago de unos 163.000 bonos escolares de $ 2.500, según cifras brindadas por el Banco de Previsión Social (BPS), que abona la mayoría de estas partidas, tras una consulta de El País.

Con la mira en que las familias de los tres quintiles más desfavorecidos puedan comprar la túnica, championes y otros objetos en esta vuelta a clases, las autoridades educativas habían reivindicado que este año se iba a pagar dicho bono a 170.000 escolares, desde el 3 de marzo, por un costo anunciado de $ 449 millones.

El pago del bono se habilitó a través de dos vías. La acreditación de los $ 2.500 a quienes perciban asignaciones familiares (AFAM), sin trámite; o el cobro a través de redes de cobranza, presentando la cédula de identidad del niño, para quienes no reciban la AFAM.

Fuentes del BPS indicaron a El País que tras “cruces definitivos”, se resolvió el pago de este bono a 163.000 escolares en total. De estos, 135.552 a través de las AFAM —de los cuales ya cobraron al menos 132.804— y el resto, unos 27.000, en redes de cobranza.

Este beneficio para las familias de la escuela pública fue instalado por el gobierno de Yamandú Orsi. El 2 de julio pasado se pagó el primer bono escolar, a 114.000 niños de contexto vulnerable. Con el pago de este año, que fue al filo del inicio de clases, se sumaron 49.000 jóvenes.

El plan quinquenal de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aspiraba a pagar el bono a todos los escolares, desde este año. Sin embargo, en la Ley de Presupuesto se resolvió que fuera escalonado. Este año para todos los escolares de los quintiles 1,2 y 3 (171.584), en 2027 sumar a los niños del quintil 4 llegando a 229.922, y en 2028 incorporar al quintil 5, más favorecido, alcanzando a 305.798 niños.

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, dijo a El País esta semana que el pago del bono escolar una de las políticas que "van directamente sobre las condiciones de vida de los gurises”. En esa línea, Presidencia difundió un video con testimonios de padres sobre el uso de esta prestación. La compra de útiles, la moña azul, la vestimenta y la mochila fueron destacados. “La verdad que veo que bien que ayuden todos los años a los niños”, destacó una madre.