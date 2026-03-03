Vuelta a clases con baile de autoridades, robo en una escuela durante un acto y reclamos a jerarcas

Autoridades de la educación realizaron este lunes, en la vuelta a clases 2026, una recorrida por dos centros de Montevideo para dar la bienvenida a los docentes, estudiantes y sus familias. Tras los discursos para comenzar el año con impulso, hubo baile de jerarcas, el robo de una bicicleta en pleno acto oficial, y también reclamos de mandos medios sobre la situación en un centro.

La Escuela 89 (Ibiray), del barrio Villa Española, amaneció con túnicas y moñas blancas, y con la novedad para el barrio de que este centro pasó a ser de tiempo completo este año. El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, y otros jerarcas educativos, realizaron un acto oficial en el patio de la escuela, colmada de padres y alumnos.

“Este tipo de días, estas fiestas, son relevantes traerlas porque hay que venir todos los días, convivir todos los días, confrontar todos los días un conjunto de temas que tienen nuestras comunidades, y las instituciones educativas son el lugar clave para distribuir el saber, las formas de relacionarnos, de resolver los conflictos e imaginarnos los futuros posibles", dijo Caggiani en relación al comienzo de clases de unos 610.000 estudiantes de todo el país.

“Hay un mejor comienzo de clases con respecto al año anterior”, dijo en rueda de prensa el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. “Tengo muchas expectativas de que este comienzo, auspicioso, de un gran año para aprender y crecer en el país”, pese a problemas de sobrepoblación, que “se van a solucionar a la brevedad”, acotó.

La directora de Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, por su parte, resaltó en el acto organizado en la institución donde trabajó años atrás, que hoy iniciaron las clases 290.000 escolares en el sistema público, unos 15.000 menos que el año pasado, tal como adelantó El País, en unas 2.200 escuelas distribuidas en todo el territorio nacional.

De ese total, 85.000 niños participan de alguna modalidad de ampliación del tiempo, como en la Escuela 89. “Tiene que ver con proponer una educación más integral, un espacio de cuidado y aprendizaje donde se solidifiquen y se robustezcan esos conocimientos que vienen de las casas”, marcó Salsamendi. Y destacó que 15.000 niños iniciaron en escuelas rurales, donde también se busca ampliar el tiempo pedagógico con la universalización de la educación física rural.

Salsamendi también destacó que hoy ingresaron más de 3.000 niños a nivel 3 años, en línea con una de las políticas que impulsa esta administración de universalizar la educación en esa edad, y no desde los cuatro años como rige hoy. "Sabemos que cuanto antes empiecen, eso beneficio su desarrollo infantil", dijo la jerarca. Cabe puntualizar que esta medida fue incluida en el plan quinquenal de ANEP, pero no recibió fondos en la última Ley de Presupuesto.

"No vamos a hacer omisos que no tenemos dificultades”, dijo Salsamendi, en referencia a problemas de infraestructura en “muchas escuelas del país”, que se buscarán resolver con un aumento del 55% del presupuesto para obras, que llegará a $ 14.000 millones en este quinquenio.

Túnica blanca y moña azul en la vuelta a clases 2026, este lunes en la Escuela 89. Foto: Leonardo Mainé.

Otro desafío está vinculado con la sobrepoblación en las aulas, que convive con un vaciamiento, que las autoridades vinculan a la baja de la natalidad. Pese a bajar el tope de 35 a 30 alumnos por clase, en este comienzo unos 370 grupos, de un total de 20.000, que tienen más de una treintena de niños, sobre todo en escuelas con la ampliación del tiempo.

En las 27 escuelas reportadas con grupos de más de 30 alumnos, Salsamendi dijo que enviarán maestros de tramo o flexibilizadores, sin clase a cargo, para que “la escuela invente de qué manera ese maestro colabora con la atención de cada uno de los niños”, que no quedaría limitado al trabajo en duplas.

En tanto, tres escuelas no iniciaron hoy las clases. La escuela 101 (San José) permaneció cerrada por un problema eléctrico, lo mismo que la escuela rural de Vejigas (Lavalleja), de siete alumnos, tras un incendio. La escuela rural en El Cordobés (Cerro Largo), con dos alumnos, tampoco abrió hoy por la licencia maternal de la maestra. “Estamos poniendo la lupa en cada caso”, dijo Salsamendi.

La presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, anunció que este año se van a instalar pantallas interactivas en todos los salones de primero y segundo año. Se trata de un pizarrón digital, que permite aplicar diferentes programas, acceder a textos, pasar presentaciones, entre otras políticas, como trabajar el pensamiento computacional desde temprana edad.

El director de Secundaria, Manuel Oroño, dijo a El País que están trabajando por estas horas para reducir la cifra de horas sin cubrir, algo cuestionado por el sindicato (Fenapes). A la fecha, agregó, no cuentan con una cifra de grupos sobrepoblados, pero están intentando derivar a alumnos, por ejemplo de La Teja, a otros centros cercanos.

Por otro lado, en el acto del centro invitaron a las autoridades educativas presentes a bailar la canción Mi Escuela, de Los 8 de Momo. “Mi escuela, tiene algo de casa, tiene algo de algo de hermano, tiene algo de plaza…”, sonaba, mientras Salsamendi, el subdirector de UTU, Wilson Netto, entre otros jerarcas seguían la coreográfía que marcaban las maestras, lo mismo que los niños de túnica blanca y moña azul.

Robo

"Es un día de festejo, de iniciar un nuevo año y siempre eso renueva las esperanzas, los sueños y nos pone en un camino muy maravilloso", dijo Salsamendi poco antes de que se escuchara un grito generalizado de los niños parados con la túnica blanca y la moña azul, y familiares que los acompañaban.

Un hombre, a metros de allí, robó una bicicleta estacionada en el patio de la escuela, próxima a un portón metálico sobre la calle Gobernador Viana, que estaba abierto. “Nos robaron una bici”, se escuchó del público, mientras continuaba el acto. Luego varios padres salieron a perseguir al ladrón, que dejó tirada la bicicleta, por lo que la recuperaron.

“Se dio esta circunstancia que a veces sucede en centros de estudio, y la articulación con el Ministerio del Interior hoy día es clave. No solo por episodios como este, sino porque a veces se dan situaciones de violencia. Lo que antes no teníamos previsto, incluso presupuestalmente, como porteros, cuidados y demás, es parte de la sociedad que estamos viviendo y queremos transformar”, dijo Mahía.

Salsamendi, en tanto, recordó que ANEP trabaja con Interior en el proyecto Pelota al medio la esperanza, para mejorar las condiciones de convivencia. “La escuela no se puede hacer cargo de algunas otras cuestiones que pasen en la sociedad. Vimos el hecho. Todas las escuelas de Montevideo tienen un sistema de cámara”, agregó.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, junto a Gabriel Quirici, director nacional de Educación, este lunes en el inicio de clases. Foto: Leonardo Mainé.

Reclamos

La segunda recorrida de Caggiani, y otros jerarcas, fue por el Centro Educativo Asociado (CEA) 354 (Los Junquillos), que vincula escuela y UTU en el mismo predio, en el barrio Gruta de Lourdes, donde recibieron varios reclamos en el acto, pese a la “alegría” de volver a clases.

“No se van a ir sin los reclamos que corresponden a la educación pública”, ironizó el coordinador del CEA, Carlos Pastorino. La directora de la escuela, Andrea Braidot, pidió la instalación de una vereda en Avenida Instrucciones para que los alumnos y las familias lleguen en “mejores condiciones”, y dijo que “no hay contadores del agua”, lo que afecta a la gestión del centro, ya que recibieron quejas de altos pagos de agua.

La escuela cuenta, además, con un agujero en el techo, cuyas filtraciones afectan los muros y la instalación eléctrica, mientras que la presión de agua baja en la tarde lo que dificulta el uso de los baños en una segunda planta, indicaron fuentes del centro a El País.

La UTU allí instalada supone una serie de contenedores con aire acondicionado, instalados desde hace una década, despintados por fuera. En los salones se observa cierto deterioro en las paredes de yeso que revisten el contenedor, tal como reconoció a El País un jerarca de UTU.