"Grave error": jerarcas de la educación pública del gobierno pasado apuntaron contra el proyecto de la UNED

El Grupo Propuestas, integrado por exjerarcas de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), académicos y educadores que analizan la marcha educativa, criticó a través de un manifiesto el proyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación (UNED), que impulsa el oficialismo en el Parlamento, es resistido por la oposición y será analizado en el Senado desde el mes que viene.

La iniciativa supone “un grave error que, lejos de fortalecer la formación docente, la debilitará al someterla a un prolongado período de construcción institucional”, indica el "Manifiesto por una formación docente de alta calidad y nivel universitario en ANEP", firmado por Graciela Fabeyro, exdirectora de Primaria entre 2020 y 2023, cuando fue cesada por Codicen; y Víctor Pizzichillo, extitular del Consejo de Formación en Educación (CFE) durante la pasada administración, entre otros.

Allí se afirma, además, que el proyecto "introduce una fragmentación innecesaria del sistema público, dispersa recursos humanos y financieros, y genera una ruptura artificial entre la formación docente y el sistema en el que se educa la enorme mayoría de la población". Y que se parte del "supuesto equivocado de que un acto legislativo, por sí mismo, producirá automáticamente la calidad educativa y el nivel académico y científico requeridos"

“Sin ánimo corporativo, no puede ignorarse que el texto del proyecto de ley no ofrece garantías claras respecto de eventuales consecuencias negativas o pérdida de derechos para los docentes”, se agrega en el manifiesto, para el que ahora buscan apoyos de la ciudadanía mediante firmas en un formulario de Google.

“No establece con precisión el régimen futuro de las carreras funcionales —concursos de efectividad, interinatos, sistema de grados, reconocimiento de méritos acumulados en la ANEP—, ni la situación de los títulos universitarios de miles de Licenciados en Pedagogía, ni el estatus equivalente a universitario de diversas carreras que se ajustaron al marco legal aprobado en su momento por amplia mayoría legislativa y ratificado por el Cuerpo Electoral”, indica el texto.

“La jerarquización regional y la descentralización del subsistema de formación docente no reciben un tratamiento adecuado. Las prácticas pedagógicas preprofesionales, eje central de la formación, pasarían a depender de convenios puntuales”, criticó el colectivo.

A su juicio, el proyecto de ley anunciado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a mediados del año pasado, y presentado en enero en el Parlamento, “carece de definiciones sobre garantía de calidad, evaluación externa, selección por mérito académico y formación especializada del cuerpo docente”. Mientras que también valoraron que hay “visiones y prácticas poco pluralistas” con la iniciativa.

“Persistir en esta vía supondrá postergar transformaciones urgentes, sustituir decisiones sustantivas de política pública por reingenierías institucionales y acuerdos corporativos, y confundir un cambio nominal con una mejora real de la calidad”, cuestionaron.

Uno de los cambios previstos es que el CFE pasaría a formar parte de la tercera universidad pública del país. “Convocamos a parlamentarios, docentes, estudiantes de formación docente y a la ciudadanía en general a movilizarse para evitar la separación del subsistema de formación docente de la ANEP”, marcaron.

El manifiesto, que también se refiere a la “potencia jurídica y especialidad de ANEP” y exige una línea política para “jerarquizar” la formación docente, fue firmado por el especialista en educación Claudio Rama Vitale, separado del cargo en CFE en setiembre pasado tras recibir denuncias de acoso laboral, quien luego afirmó que hubo una “persecución” en su contra.

También apoyaron este manifiesto Adémar Cordones Gasparini, Enrique Martínez Larrechea, Graciela Carlevaro, Patricia Viera, Lidia Barboza Norbis, Alicia Carballo Puente, Teresita González de Tantecio, Andrea Verano, Andrés Rodríguez Vanufellen, Graziella Elvira Chiribao y Daniel Vezzoso Quinaz.

Prevén convocar en marzo a las autoridades educativas

El senador frentista Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación y Cultura, dijo consultado por El País que tienen previsto convocar en ese ámbito el mes que viene a las autoridades de la educación, para luego recibir a las delegaciones que soliciten plantear su postura sobre el proyecto de ley que busca crear un nuevo ente autónomo y cogobernado.

Este proyecto, “prioritario” para el oficialismo, deberá sortear un escollo político. Al tratarse de la instalación de un nuevo ente autónomo, requiere una mayoría especial de dos tercios en cada cámara legislativa para ser creado. El Frente Amplio necesitaría cuatro votos extra en el Senado, y 18 apoyos más en Diputados. Sabini dijo que los plazos para el tratamiento del proyecto “van a depender de la negociación con la oposición”, en virtud de dichas mayorías.

Desde la oposición se ha criticado la oportunidad de proponer ahora una Universidad de la Educación, y que esté dirigida por un cogobierno, tal como lo tiene la Universidad de la República (Udelar). El proyecto prevé que esté gobernado por un Consejo Directivo Nacional (CDN), integrado por tres docentes —uno de ellos el rector—, dos estudiantes y dos egresados electos por sus pares.