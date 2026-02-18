¿Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026? El calendario que Anep estableció para Primaria

El regreso a las aulas en Uruguay ya tiene un calendario definido para este 2026. Tras el receso de verano, los escolares de todo el país se preparan para retomar la actividad presencial, según el calendario de la Administración Nacional de Educación (Anep).

A continuación, las fechas exactas en las que los niños de Primaria presentarse en sus respectivos centros educativos para dar inicio a un nuevo ciclo de aprendizaje.

Inicio de clases y vacaciones de Primaria

ANEP. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Las clases para el nivel de Educación Primaria comenzarán oficialmente el lunes 2 de marzo de 2026.

En cuanto a los descansos previstos, las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. El fin de cursos en Inicial y Primaria está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.