Docentes de UTU desocuparon Codicen y enviaron carta a Orsi; Caggiani cuestionó la "primavera de ocupaciones"

Un colectivo de docentes de Tecnología de UTU desocupó este viernes de tarde, previo al inicio de clases, la sede central del Consejo Directivo Central (Codicen), de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), tras la medida sindical que comenzó en la mañana, en reclamo de la restitución de duplas docentes para la asignatura. La ocupación se dio luego de otras realizadas en centros de Montevideo y Canelones días atrás. Durante la aplicación de la medida, las autoridades no solicitaron el desalojo.

Tras permanecer unas seis horas en el edificio público de Avenida Libertador y Colonia, una asamblea de los docentes "autoconvocados", con el respaldo del sindicato (Afutu), resolvieron desocupar pacíficamente la sede de ANEP, sobre las 15.30 horas. Luego un grupo fue hasta Torre Ejecutiva, y entregó en Presidencia una carta para el presidente Yamandú Orsi con sus reclamos, a la que accedió El País.

En la misiva, el colectivo pidió una reunión con el mandatario para exponerle la "delicada situación" de los docentes de Tecnología de UTU, que implica una "pérdida de calidad educativa", así como que "un 50% de los docentes se quedan sin horas de trabajo", según se indicó.

"Sr. Presidente, docente, estamos hablando de gurises y gurisas entre 12 y 15 años, donde su percepción del riesgo está en construcción y la potencial exposición a un daño físico con 2 docentes se reduce significativamente", agregó.

Este asunto, en tanto, estará sobre la mesa del Codicen, en la próxima sesión, del martes. Y el miércoles está prevista una reunión de Codicen, con la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp) o UTU, el sindicato Afutu y representantes de docentes de Tecnología de UTU. De todos modos, sin una solución previa, los alumnos de UTU tendrán afectación en este inicio de clases.

“Hay una demanda de que haya duplas pedagógicas en la materia Tecnología, porque el año pasado las hubo. Pero eso no está en el plan, no tiene resolución que la ampare, es una irregularidad importante, pero además no está financiado”, dijo el presidente de ANEP Pablo Caggiani más temprano a La Diaria Radio. “Es una situación muy irregular”, puntualizó.

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El máximo jerarca de la educación pública nacional destacó que su administración “reinstaló” los mecanismos de negociación colectiva. “Después sucede que hubo gente que estuvo cinco años sin ocupar nada, con recortes, bajas de presupuestos, con modificaciones de planes que realmente (los) destrozaron, como la formación profesional básica, y ahora hay una primavera de ocupaciones”, lanzó.

Caggiani aclaró que no estaba criticando a los sindicatos al señalar que esta no es una “movida del sindicato”, sino de un conjunto de docentes, que “no es de todo el país”. A diferencia de lo que dicen los docentes, el jerarca sostuvo que se dieron “todas las posibilidades de conversación” en una situación que “no tiene marco normativo y legal que la sustente, ni plata que la financie". Y agregó: "Es un conflicto que está yendo por unos canales un tanto raros”.

UTU tiene el 96% de las horas asignadas. No obstante, fuentes de ANEP indicaron a El País que el presupuesto para estos docentes no está dentro del déficit de $ 230 millones de UTU. La restitución de cargos que reclaman implica el pago de 4.000 horas, que por el régimen de trabajo son unos 500 docentes. Los informantes coincidieron en que el conflicto se pudo haber evitado, ya que hace “semanas” que estaba el asunto en Codicen, tras un planteo de consejeros y la directora de UTU, Virginia Verderese.

Medio centenar de docentes de UTU ocuparon este viernes la sede de Codicen de ANEP. Foto: Leonardo Mainé.

La voz de los docentes

“De un plumazo, y sin consulta, se decidió quitar un docente en un aula donde se trabaja. El 90% de los centros en contextos muy difíciles, y con herramientas de mano, corriente eléctrica y proyectos de robótica”, dijo José García, docente de Montevideo, uno de los ocupantes que habló con El País. Quien aclaró que esta movilización fue de docentes “autoconvocados”, asociados o no al sindicato de UTU (Afutu).

“Nosotros esta medida no la queríamos. Utilizamos todos los canales posibles”, lamentó el docente, quien apuntó contra la gestión. “¿El gobierno anterior tuvo muchas deficiencias? Sí, pero en este caso, el problema es con esta administración de ANEP que no está otorgando la calidad educativa”, dijo. Recordó que hace más de 25 años eran tres docentes, y pasó a dos. “No es un capricho el segundo docente, es un tema de calidad educativa”, insistió.

Alicia Morales, docente de Pando, señaló que el asunto de las duplas viene siendo tratado desde diciembre. Ese mes autoridades les “prometieron” que si tomaban las horas, en todo el país, les sumarían otro docente. Finalmente, 16 departamentos eligieron, pero llegaron a este mes y no hubo novedades. “Hace 34 años que soy docente, 30 que trabajo en Tecnología, y siempre trabajé con un compañero”, dijo.

En Montevideo, Canelones y San José, los docentes no eligieron horas, hasta tanto les garanticen las duplas. De no modificarse la situación, el próximo lunes, los grupos de séptimo, octavo y noveno de UTU esos tres departamentos, van a tener cinco horas libres en la semana.