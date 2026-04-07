ANEP fija fecha para inscribirse en Acredita EMS, la prueba para terminar bachillerato, y evalúa ampliar cupos

Las inscripciones para realizar la primera prueba nacional de acreditación de educación media superior (Acredita EMS), con el objetivo de que adultos mayores de 27 años culminen el bachillerato, serán en julio, dijo el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, consultado por El País.

En el cronograma original, estaba previsto que las inscripciones fueran entre abril y junio para quienes tengan acreditado el ciclo básico o educación media básica. En la prueba, prevista para noviembre de este año, habrá cuatro áreas de evaluación (comprensión lectora, escritura argumentativa, resolución de problemas matemáticos y cultura científica).

Otro punto que cambió es que la prueba, gratuita, con “estándares técnicos exigentes” pasará de hacerse en un día, a realizarse en dos, agregó Caggiani. Frente a esta situación, las autoridades analizan ampliar el cupo original, de hasta un máximo de 5.000 postulantes para hacer la prueba, previendo una alta demanda para culminar la educación obligatoria.

Cómo será la prueba nacional de acreditación de educación media superior

La evaluación será en formato de múltiple opción, producción de texto, o respuestas abiertas y otras cerradas, según las áreas. Mientras que el grado de dominio de las competencias evaluadas se clasificará en tres niveles (insuficiencia, próximo a la suficiencia y suficiencia).

Para obtener la certificación, se deberá alcanzar el nivel de “suficiencia” en al menos tres de las cuatro áreas evaluadas, y llegar al nivel de “próximo a la suficiencia” en la restante.

El porqué de esta nueva herramienta

Acredita EMS es una “respuesta institucional orientada a ampliar las oportunidades de certificación para personas que han quedado fuera del sistema formal”, y se complementa con una herramienta similar, que se habilitó en la pasada administración de ANEP para completar el ciclo básico (Acredita EMB).

Uruguay registra bajas tasas de finalización del liceo o UTU, que no alcanzan los objetivos trazados por las autoridades.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) dio cuenta que “no pudo alcanzarse” la meta de 75% de jóvenes de 21 a 23 años egresados de la educación media superior para 2024. Lo lograron apenas el 53,2%, lo que igualmente estuvo por encima de 2019 (43,3%).

El último censo nacional (2023), arrojó que 19,3% de la población uruguaya cuenta con estudios hasta el nivel de bachillerato; 12,6% tiene nivel universitario, 24,3% hasta ciclo básico y 25,7% solo la escuela.