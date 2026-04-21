ANEP vuelve a pasar la lista desde este miércoles tras ola de amenazas de tiroteo en escuelas, liceos y UTU

En un contexto de amenazas de tiroteo en escuelas, liceos y UTU, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, dijo a El País a la salida de la sesión de Codicen de este martes que se resolvió que a partir de mañana, miércoles, se encomendó a que se vuelva a pasar la lista y contabilizar las faltas en liceos y centros de UTU, tras recibir información del Ministerio del Interior de que “no hay una amenaza” real. Esto sucede luego de que en baños de varias instituciones aparecieran inscripciones con la palabra "tiroteo".

“Si hay un nuevo episodio, se hará la denuncia y de vuelta habrá una intervención de la Policía, eso por un lado. Por el otro, se va a abordar el tema en la institución, se va a convocar a los equipos multidisciplinarios para asesorar a los centros sobre cómo intervenir desde el punto de vista educativo con esto. También va a haber pasaje de lista con contabilización de faltas”, dijo Caggiani a El País.

Con la medida de retomar el conteo de faltas, se dejaría atrás la definición que tomó Secundaria el viernes 17 de abril. La resolución firmada por Javier Landoni, a la que accedió El País, marcó que los centros educativos debían "garantizar el control de asistencia, asegurando que las inasistencias no sean computadas para el estudiantado en estas situaciones excepcionales".

Las autoridades educativas reportaron unas 50 amenazas hasta la fecha; no solo en liceos y centros de UTU, sino también en escuelas.

“No hay una amenaza cierta, dice el Ministerio del Interior. Igual no se puede minimizar y siempre hay que denunciar”, sostuvo Caggiani.

Está previsto que ANEP publique esta tarde un comunicado de Codicen en conjunto con las direcciones generales con las nuevas pautas.

Sumado a este paquete, Caggiani indicó que se va a “artícular” con el Ministerio del Interior el trabajo de la Policía Comunitaria orientada a problemas en los centros educativos. Lo que se busca es que los efectivos “no solo hagan actividad de policiamiento, sino de explicar que esto es un problema. O sea, (llevar a cabo amenazas) es un problema con la Justicia con el Código Penal o el Código de Faltas”, señaló el titular de ANEP.

“Lo que nos estamos dando cuenta es que los gurises no se dan cuenta” de la amenaza que supone un mensaje de este tenor", agregó Caggiani.