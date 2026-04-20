Allanan casa de imputado por asesinato de repartidor: encuentran una cuchilla y presumen es el arma homicida

La Policía allanó este lunes la casa del presunto homicida de Juan Carlos, repartidor de 62 años asesinado de una puñalada tras una discusión en el Centro de Montevideo. Durante el procedimiento se encontró una cuchilla escondida en un cajón, que se presume es el arma homicida, indicaron a El País desde el Ministerio del Interior.

El arma fue enviada a Policía Científica y se aguardan resultados para confirmar si con ese objeto el hombre mató al delivery en el cruce de las calles Cuareim y Colonia.

Cómo fue el crimen del delivery en el Centro

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, el delivery fue apuñalado en Cuareim y Colonia a las 19:30 y fue trasladado en un patrullero al Hospital Maciel con una herida en el abdomen. Con las vísceras lastimadas lo ingresaron a block quirúrgico, pero los médicos no pudieron salvarlo.

En el video de las cámaras de videovigilancia de la zona, se observa que el agresor vuelve al auto para tomar lo que se terminaría convirtiendo en el arma homicida. Se presume que fue un destornillador, aunque todavía se está en su búsqueda, ya que el agresor se deshizo de él. Primero empujó al repartidor y pateó su moto. Cuando la víctima intentó defenderse, fue apuñalada.

Audiencia de formalización de hombre que mató a repartidor en el Centro de Montevideo. Foto: Agustín Carballo/El País.

Si bien había peatones que pasaban por allí, así como otros vehículos detenidos, la mayoría ignoró la situación creyendo que se trataba de una simple pelea callejera. En cambio, Nicolás —comerciante de la cuadra— escuchó los ruidos y salió a mirar. Allí se encontró con que el repartidor había sido herido y estaba sangrando. Arrimó la moto de la víctima a la vereda y la hizo sentarse en un cajón de frutas vacío.

El pasado miércoles 15 de abril el presunto autor del crimen fue formalizado por homicidio a título de dolo eventual. Podría cumplir una pena mínima de 4 años y máxima de 18, según supo El País. La Fiscalía pidió que el agresor cumpla una prisión preventiva por 100 días, mientras continúa la investigación.

Una cámara de seguridad registró el momento en un hombre de 30 años apuñaló a un trabajador de 62 años que se desplazaba en moto. El hombre falleció horas más tarde en un centro de salud. La agresión se dio tras una discusión por el tránsito.



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Caravana de repartidores de Pedidos Ya por asesinato de compañero. Cementerio del Norte. Foto: Ignacio Sánchez.

Movilización

El sindicato de trabajadores de PedidosYa se manifestó el pasado martes sobre las 14:30 en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva a modo de protesta por la muerte de un repartidor de 62 años durante la noche del pasado lunes.

El trabajador, de nacionalidad venezolana, fue asesinado de una puñalada en el Centro de Montevideo, cuando tras una discusión con un automovilista, bajó de su moto y el otro conductor también descendió de su vehículo. Este último le efectuó una puñalada mortal.

"Consideramos que esto que ocurrió anoche no fue un suceso aislado", dijo en rueda de prensa Juan Pintos, vocero del sindicato de PedidosYa.

"Esto es parte de lo que la sociedad uruguaya se está convirtiendo, y nosotros día a día vivimos estas situaciones de inseguridad en todos los espacios de Montevideo", manifestó.