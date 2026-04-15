"Se perdió la tolerancia": asesinato de Juan, "pionero" entre los repartidores, evidencia crisis de convivencia

Juan, cubano de 62 años, trabajaba día y noche como delivery para obtener un ingreso económico. Se había mudado a Uruguay hace seis años, para luego traer a su familia con el objetivo de mejorar su estilo de vida. En la noche del lunes, una discusión con el conductor de un auto que comenzó con maniobras de adelantamiento, pasó a una agresión física con un arma blanca que puso fin a su vida.

Sobre las 19:40 del lunes, los protagonistas del incidente conducían por la calle Cuareim, cuando la moto intentó una maniobra de rebase. Esto despertó malestar en el conductor del auto. A llegar a la intersección con la calle Colonia, donde tuvieron que detenerse ante un semáforo en rojo, el conductor del auto descendió e increpó a Juan. Testigos dijeron a la Policía que quien luego resultara fallecido intentaba "bajarle el tono" a la conversación.

En el video de las cámaras de videovigilancia de la zona, se observa que el agresor vuelve al auto para tomar lo que se terminaría convirtiendo en el arma homicida. Se presume que fue un destornillador, aunque todavía se está en su búsqueda, ya que el agresor se deshizo de él. Primero empujó al repartidor y pateó su moto. Cuando la víctima intentó defenderse, fue apuñalada.

Si bien había peatones que pasaban por allí, así como otros vehículos detenidos, la mayoría ignoró la situación creyendo que se trataba de una simple pelea callejera. En cambio, Nicolás —comerciante de la cuadra— escuchó los ruidos y salió a mirar. Allí se encontró con que el repartidor había sido herido y estaba sangrando. Arrimó la moto de la víctima a la vereda y la hizo sentarse en un cajón de frutas vacío.

En ese momento, el 911 registró múltiples llamadas, entre ellas la de Nicolás. También llegó la de Diego, un vecino que escuchó los pedidos de auxilio de la víctima. A los gritos, pedía ayuda y aseguraba haber sido herido. Mientras esperaba a la Policía —que actuó con gran celeridad, según los testigos—, Juan llamó a su hijo, pidiéndole con preocupación que fuera a buscar su moto, ya que era su herramienta de trabajo.

Si bien los agentes policiales lo trasladaron al Hospital Maciel, la herida en el abdomen causó su fallecimiento horas después.

Este martes se llevó adelante la audiencia de control de detención del homicida, mientras que se espera que se formalice la investigación en la tarde del miércoles.

El "pionero" en aplicaciones de delivery

"Se lo conocía por su actitud. Era un hombre muy respetuoso, honrado y siempre tenía una sonrisa", dijo a El País Claribel, trabajadora de PedidosYa (donde también se desempeñaba Juan). Ella lo conoció hace cuatro años, cuando ingresó a trabajar para la empresa. "Él fue un pionero en este trabajo cuando todavía no había tanta gente", señaló.

Otro que destacó la personalidad del ahora fallecido fue Juan Pintos, vocero del sindicato de Pedidos Ya durante una movilización realizada este martes frente a la Torre Ejecutiva. "Esto no fue un hecho aislado, es parte de lo que se está convirtiendo la sociedad uruguaya", dijo y manifestó que actualmente los repartidores sufren "episodios de inseguridad" en toda la ciudad.

"Es importante que el Estado haga su trabajo, le damos el voto de confianza a la Justicia", dijo Pintos y agregó que "muchas veces", cuando rebasan un vehículo, el conductor de este los amenaza con un arma. "Se perdió la tolerancia", concluyó y agradeció a los funcionarios policiales que trasladaron a Juan hasta el hospital.

Desde PedidosYa emitieron un comunicado en el que aseguraron ya haberse puesto en contacto con la familia de Juan. "Rechazamos de la forma más enérgica la violencia que culminó en este hecho y cualquier manifestación de violencia en la vía pública o en cualquier otro ámbito", dice el escrito y finalizó asegurando que próximamente se abrirán "espacios de conversación y contención" para los repartidores.

Manifestación de trabajadores de Pedidos Ya este martes frente a Torre Ejecutiva.

Foto: Ignacio Sánchez / El País



"Construcción de una convivencia pacífica"

Consultado por El País, el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito, declinó dar detalles sobre la investigación debido a que la lleva adelante el Departamento de Homicidios, pero aseguró ver "un incremento importante de la violencia en todo ámbito". "Está incrustada en la sociedad uruguaya y salió a relucir con este caso, donde por un simple episodio de tránsito se terminó en un homicidio", dijo y concluyó que esto no ocurre únicamente en el ámbito policial sino "en el diario vivir".

Consultados por El País sobre la situación de convivencia que atraviesa Uruguay, desde el Ministerio del Interior destacaron programas y acciones que trabajan en este aspecto, entre ellos el llamado Pelota al Medio, que tiene como objetivo disminuir la violencia entre los niños y adolescentes. Este programa fue ampliado el pasado año y esperan llegar a 10.000 personas en 2026.

También destacaron el rol de la Policía Comunitaria, la cual tiene como uno de sus focos la prevención de conflictos violentos. Esta trabaja cuando se detecta que detrás de los delitos surge un problema de convivencia, sobre el cual se actúa en coordinación con otros organismos como la Intendencia, los Municipios, ANEP y organizaciones vecinales.

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Víctor Abal, dijo a El País que "más allá de la violencia delictiva, está la violencia en las relaciones sociales de convivencia, en cómo la comunidad resuelve los conflictos que operan en la manera de vincularnos en el espacio público". Uno de los ejemplos que utilizó fue el de la violencia en el tránsito o en las relaciones entre vecinos.

"En este sentido, es muy necesario comprender que el Ministerio del Interior es un agente colaborador en la construcción de una convivencia pacífica a través de distintos programas y dispositivos como Policía Comunitaria, Pelota al Medio, la propia Dirección de Convivencia, entre otros", concluyó.

El Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de la cartera divulgó este lunes el informe correspondiente a los delitos de 2025. Del documento surge que 110 de los 371 homicidios registrados en todo el año ocurrieron por conflictos familiares, interpersonales entre desconocidos o entre conocidos, siendo estos últimos los mayoritarios (84).