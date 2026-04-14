Sindicato de PedidosYa se manifiestó frente a Torre Ejecutiva por el crimen de delivery de 62 años

El sindicato de trabajadores de PedidosYa se manifestó este martes sobre las 14:30 en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva a modo de protesta por la muerte de un repartidor de 62 años durante la noche del pasado lunes.

El trabajador, de nacionalidad cubana, fue asesinado de una puñalada en el Centro de Montevideo, cuando tras una discusión con un automovilista, bajó de su moto y el otro conductor también descendió de su vehículo. Este último le efectuó una puñalada mortal.

"Consideramos que esto que ocurrió anoche no fue un suceso aislado", dijo en rueda de prensa Juan Pintos, vocero del sindicato de PedidosYa.

"Esto es parte de lo que la sociedad uruguaya se está convirtiendo, y nosotros día a día vivimos estas situaciones de inseguridad en todos los espacios de Montevideo", manifestó.

Juan Pintos, vocero del sindicato de PedidosYa.



Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Con respecto al individuo que asesinó al trabajador, Pintos dijo que esperan que la Justicia "le alcance a la familia que hoy enluta a este compañero".

"Es importante que el Estado haga su trabajo, nosotros confiamos y queremos darle ese voto de confianza a la Justicia uruguaya de que, en verdad, quien cometió este hecho tan lamentable sea presentado ante la ley", añadió.

Consultado sobre las distintas situaciones de seguridad que padecen quienes trabajan de repartidores, Pintos indicó que hay "un número importante" de personas en vehículos "que están armadas".

"Son repetidas muchas veces las ocasiones en las que nosotros, que hacemos este trabajo, rebasamos un vehículo y la persona se acerca a un lado de nosotros y nos amenaza con un arma de fuego", subrayó.

"Pónganse en el lugar de nuestro compañero (el fallecido), salió de mañana a trabajar, se despidió de su familia, y no regresa, pierde la vida trabajando", sumó.

Manifestación de trabajadores de Pedidos Ya este martes frente a Torre Ejecutiva.

Foto: Ignacio Sánchez / El País



Pintos también subrayó que "de un tiempo para acá, la inseguridad ya nos está alcanzando a cada uno de nosotros".

"No es un sucedo aislado que le pasó a un inmigrante, esto está sucediendo la sociedad de Montevideo. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el Estado tome las cartas necesarias y todas las personas que cometen estos delitos de verdad sean penadas con todo el peso de la ley?", remarcó.

Por último, Pintos dijo que estarán "muy pendientes" sobre este caso y que van a "velar" para que "se procure la Justicia". En ese sentido, sostuvo que se manifestaron frente a Torre Ejecutiva porque deben "exigir garantías de trabajo para todos los compañeros que están aquí".

"No podemos salir un día a trabajar y no regresar, tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo con las autoridades del Estado, con el presidente [Yamandú] Orsi, con el intendente de Montevideo [Mario Bergara], para que exista una garantía de seguridad para los trabajadores diariamente", concluyó.

La historia del delivery asesinado en el Centro contada por su hijo y las imágenes que captaron el ataque

El hijo del repartidor que fue asesinado habló y contó la historia de su padre, quien llegó a Uruguay hace seis años y "siempre" se desempeñó como delivery.

"Estábamos hace seis años acá en Uruguay. Él llegó primero y fue el que me dijo 'hijo, vení para acá, me está yendo bien'", contó el joven en diálogo con Telemundo (Canal 12). Según expresó, uno de los argumentos de su padre para convocar a su hijo es que en Uruguay "había más seguridad" que donde vivían antes, además de "mejores opciones de trabajo" y "fuentes de ingreso".

"Entonces toda la familia decidió venir para acá. Primero llegó mi padre, después yo y después pudimos traer a mis hermanos y a mi madre", narró.

El joven aseguró que su padre era "una persona muy trabajadora" y que, según los testigos del crimen, instantes antes de ser apuñalado por un conductor de auto "él estaba disculpándose" por un error que aparentemente había cometido en el tránsito y que había provocado una discusión.

"No era para que hubieran pasado los hechos como sucedieron", lamentó y reclamó "que se haga justicia" porque "este hecho no quede impune".

Cómo fue el crimen del delivery en el Centro

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo en la mañana de este martes, el delivery era cubano y tenía 62 años. Fue apuñalado en Cuareim y Colonia a las 19:30 y fue trasladado en un patrullero al Hospital Maciel con una herida en el abdomen. Con las vísceras lastimadas lo ingresaron a block quirúrgico, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Video que muestra el ataque contra un repartidor en Cuareim y Colonia. Foto: captura de Telemundo

En el video que divulgó el citado informativo puede verse que hay una discusión en Cuareim entre el conductor de la moto y el del auto —que iba acompañado de una mujer—. El conductor del auto bajó de su vehículo e increpó al repartidor, quien permaneció en su moto. Tras una breve discusión, el chofer del auto volvió a su vehículo —probablemente para buscar el objeto punzante— y luego arremetió de nuevo contra su víctima, asestándole una puñalada mortal cuando ya había descendido de su moto.

🟥 "Me dijo que lo había pinchado con algo" y "una discusión en el tránsito": el relato de un hombre que asistió al delivery asesinado en el Centro pic.twitter.com/idCl3MmmAS — Telemundo (@TelemundoUY) April 14, 2026

Telenoche (Canal 4) también difundió imágenes de lo acontecido.

Una cámara de seguridad registró el momento en un hombre de 30 años apuñaló a un trabajador de 62 años que se desplazaba en moto. El hombre falleció horas más tarde en un centro de salud. La agresión se dio tras una discusión por el tránsito.



🔗 https://t.co/JVRrCwyXGu pic.twitter.com/WSHhSPsdFo — Telenoche (@TelenocheUy) April 14, 2026

El conductor del auto, un hombre de 30 años sin antecedentes penales, fugó de la escena pero fue detenido a pocas cuadras porque las cámaras de seguridad de la zona captaron su huida y lo interceptaron en Mercedes y Yí.

Diego Ibañez, divulgador de información sobre el tránsito y seguridad vial, contó en sus redes sociales que estaba cerca de la escena del crimen y alcanzó a grabar el momento en que el repartidor pedía ayuda.