"No lo podés creer" y violencia "terrible": Orsi se refirió al caso del repartidor de PedidosYa asesinado

El presidente de la República, Yamandú Orsi, calificó este martes de "espantoso" el asesinato de un repartidor de PedidosYa en pleno centro de Montevideo. La víctima, de 62 años, estaba trabajando cuando en el marco de una discusión otro hombre lo apuñaló con un destornillador. Si bien fue trasladado al hospital Maciel para ser atendido, falleció a causa de la gravedad de sus heridas.

"Cuando te lo cuentan no podés creer que eso nos esté pasando", afirmó el mandatario en una rueda de prensa consignada este martes por Telemundo (Canal 12). "El tema de las armas es bastante polémico en Uruguay. Nos preocupa la cantidad de munición que está entrando y tenemos que centrarnos en el porte", agregó.

Además, Orsi sostuvo que la violencia "con la que nos estamos vinculando es terrible". "Te lo explican y no lo podés creer", puntualizó.

Yamandú Orsi en rueda de prensa Foto: Estefanía Leal

Los detalles del crimen: atacante apuñaló al repartidor y se fugó

Un hombre de 62 años que trabajaba como repartidor fue asesinado de una puñalada en el Centro de Montevideo. En Cuareim y Colonia, tras una discusión con un automovilista, bajó de su moto y el otro conductor también descendió de su vehículo. Este último le efectuó una puñalada mortal.

El repartidor, de nacionalidad cubana, fue trasladado en un patrullero al Hospital Maciel, pero los médicos no pudieron salvarlo, según consignaron Telemundo e Informativo Sarandí. La Jefatura de Policía de Montevideo emitió un comunicado en el que indicó que la víctima fue herida en el abdomen y que en el Maciel lo trasladaron a block quirúrgico, sin que logre una mejoría.

El conductor del auto, un hombre de 30 años sin antecedentes penales, fugó de la escena pero fue detenido a pocas cuadras porque las cámaras de seguridad de la zona captaron su huida y lo interceptaron en Mercedes y Yí.

El incidente ocurrió sobre las 19:30 de este lunes. Nicolás, un testigo que dio primeros auxilios al repartidor, contó al citado noticiero de Teledoce que estaba trabajando cuando escuchó el "estruendo de un casco contra el piso" en el marco de la discusión. Fue entonces cuando el atacante "apuñaló con algo" al delivery, se subió a su auto y se fue.

El problema se habría originado por una discusión de tránsito unos metros atrás, según señala el parte policial en base a testigos. Diego Ibañez, divulgador de información sobre el tránsito y seguridad vial, contó en sus redes sociales que estaba cerca de la escena del crimen y alcanzó a grabar el momento en que el repartidor pedía ayuda.