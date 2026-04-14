Claves del viaje de Orsi a España: una reunión con 19 jefes de Estado y mano a mano con Sheinbaum y Sánchez

El presidente Yamandú Orsi se prepara para una jornada exprés en Barcelona (España) este fin de semana, donde se encontrará con una veintena de jefes de Estado con quienes compartirá una cumbre paralela a la Movilización Progresista Globa, una plataforma que reunirá a referentes y líderes de la izquierda occidental, y que también esperaba su presencia, aunque a esto no concurrirá.

Pues la decisión de Orsi —que viajará este viernes y regresará el domingo por la mañana— es solo participar de un encuentro multilateral de 19 mandatarios que tendrá lugar el día sábado. Entre otros, estarán presentes el presidente de España, Pedro Sánchez; el de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; la de México, Claudia Sheinbaum; el de Colombia, Gustavo Petro; el de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Cada uno tendrá un pequeño espacio para exponer, y Orsi focalizará su intervención en "el valor del multilateralismo", dijo a El País el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, quien lo acompañará.

Asimismo, están confirmadas dos reuniones bilaterales con Sánchez y Sheinbaum, y se espera tener también un mano a mano con el presidente de Sudáfrica.

Ese mismo día, además, Orsi visitará las instalaciones del Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona.

"Democracia Siempre" y las críticas

La reunión llevará como título "Democracia Siempre", como se conoció al encuentro que mantuvieron en julio del año pasado en Santiago de Chile el entonces presidente Gabriel Boric, Lula, Sánchez y Petro. Pero esta, no obstante, tiene una mayor conexión con una instancia que se hizo un año antes en la ciudad de Nueva York, sostuvo Lubetkin.

"Para nosotros no es una cuestión de palabras, sino un proceso que se inició en Nueva York en 2024, que siguió luego en Santiago y que ahora tendrá un tercer momento", preciso´el canciller, que recordó la esencia de la convocatoria: plantear la "preocupación" por los desafíos que atraviesan todas las democracias en el mundo.

Orsi fue consultado sobre esta jornada en la tarde de lunes. En rueda de prensa, aseguró que había recibido "dos invitaciones", y que solo aceptó al concerniente a las actividades con los jefes de Estado.

La posibilidad de que asistiera a lo otro evento —al que finalmente acudirá el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira— fue criticado por la oposición, especialmente por el senador colorado Andrés Ojeda, quien llegó a amenazar con no votar la venia que se envía al Senado cada vez que un presidente debe ausentarse por más de 48 horas.

El legislador dijo días atrás que era "sumamente inconveniente" que Orsi fuera a ese segundo evento, ya que "no se trata de las tareas que tiene que hacer el presidente en materia de política internacional".

Conocida la decisión de Orsi, el Senado votó este martes por unanimidad la venia del mandatario.

Orsi regresará a Uruguay en la tarde del domingo, ya que embarcará para volver a Montevideo ese día por la mañana. No llegará a asistir a los actos protocolares por la conmemoración de un nuevo aniversario del Desembarco de los Treinta y Tres Orientales.