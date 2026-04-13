Orsi no irá a "organización de fuerzas progresistas", pero evalúa ir a España a reunión con presidentes

El presidente de la República Yamandú Orsi confirmó que no concurrirá a la cumbre progresista los próximos 17 y 18 de abril en Barcelona (España) y que es organizado por la "Movilización Progresista Global" una plataforma creada a fines del 2025 por el español Pedro Sánchez y el suizo Stefan Löfven, y con el apoyo desde la primera hora del brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

El mandatario señaló en rueda de prensa que "quizás sí" realice un viaje a España, pero para participar del encuentro "Democracia siempre". "Son dos invitaciones. Una que es una organización de fuerzas progresistas, a esa no voy a concurrir. Y después el encuentro 'Democracia siempre', que ya tuvimos dos instancias, esta sería la tercera", sostuvo el mandatario.

Del evento de "fuerzas progresistas" en España participarán Sánchez, Lula, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el presidente colombiano Gustavo Petro, entre otros líderes.

Fuentes de Cancillería señalaron a El País que se "están ajustando detalles de la agenda oficial de jefes de Estado o de gobierno", y que el presidente "probablemente" tenga encuentros con distintos mandatarios.

Críticas previas

El senador del Partido Colorado Andrés Ojeda fue uno de los más duros con la posibilidad de que Orsi asista a ese evento. Dijo esta semana que en caso de que el presidente viaje a España, él no votará la venia de autorización —un acto simbólico, puesto que el Frente Amplio tiene mayorías en la cámara alta.

"Esto no es una cumbre, no va a haber un acuerdo bilateral, no hay acuerdos económicos ni de ningún tipo", dijo Ojeda en rueda de prensa. Para el legislador colorado, es "sumamente inconveniente" que Orsi vaya al evento", ya que "no se trata de las tareas que tiene que hacer el presidente en materia de política internacional". Días antes, con el mismo rechazo, el diputado también colorado Felipe Schipani había reclamado en X que si Orsi asistía a esta cumbre estaría en contradicción con el artículo 77 de la Constitución, en donde se establece que el presidente "y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".

Yamandú Orsi y Pedro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: Darwin Borreli/El País.

Orsi fue a Cerro Largo esta tarde por la presentación del proyecto de obras del Parque Fotovoltaico en Melo. Antes, en la mañana, estuvo en la inauguración de las obras de electrificación en la localidad de Sierras del Yerbal, en Treinta y Tres. En rueda de prensa tras ese evento no confirmó ni descartó un viaje a España.