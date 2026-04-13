Ministro Negro ordenó una investigación de urgencia por el policía que asesinó a su pareja y a sus suegros

El ministro del Interior Carlos Negro instruyó la sustanciación de un procedimiento administrativo para esclarecer aspectos vinculados al funcionario policial de 26 años que mató a su pareja, de 18, a sus suegros y luego se quitó la vida, el pasado viernes en el barrio La Chancha de Punta de Rieles en Montevideo.

El objetivo de esta investigación es determinar todos los aspectos vinculados a su ingreso, su formación y desempeño, informó Telemundo (Canal 12) y confirmaron a El País fuentes del Ministerio del Interior.

No existían denuncias previas por violencia doméstica contra el agresor. Sin embargo, sí se había registrado en febrero una denuncia por amenazas, presentada por el exnovio de la joven. La denuncia fue derivada por Fiscalía a la Dirección de Asuntos Internos.

Al ser una denuncia por amenazas —y no por violencia doméstica—, no está previsto automáticamente el retiro del arma de reglamento del efectivo. En ese sentido, Fiscalía tampoco dispuso esa medida al momento de remitir el caso para investigación interna.

El crimen

En la jornada del viernes 10 de abril, un policía mató a su pareja, a sus suegros y se quitó la vida, en el barrio La Chancha de Punta de Rieles en Montevideo. El crimen ocurrió en la tarde de este viernes en pasaje Colibrí esquina Hidra.

El cuerpo del policía fue encontrado en un auto con el arma de reglamento a su lado.En la escena se encontraron vainas nueve milímetros y Policía Científica busca cotejar si partieron del arma del funcionario policial.

El policía tenía 26 años y su pareja 18. El triple crimen ocurrió a 10 cuadras de donde el funcionario policial se quitó la vida. Vecinos dijeron al citado noticiero que oyeron disparos, pero no pedidos de ayuda. Luego, escucharon a un auto yendo marcha atrás rápidamente.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, en la escena del crimen se entrevistó a una mujer que manifestó ser madre del autor del hecho, indicando que su hijo —funcionario policial— se había comunicado telefónicamente con ella, expresando su intención de quitarse la vida tras haber cometido un hecho grave.

Carlos Negro, ministro del Interior, en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé

La palabra de Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes de mañana en la inauguración de las obras de electrificación en la localidad de Sierras del Yerbal, en Treinta y Tres. La actividad se llevó a cabo en la escuela n°44, donde el mandatario compartió un rato con los niños.

Tras la inauguración, el presidente brindó una rueda de prensa en la que señaló como "inaceptable" el crimen ocurrido el pasado viernes.

"Cómo se nos escapan estas cosas. Tiene que ver con salud mental, con la violencia de género, y tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos", consideró y agregó que falló el Estado: "No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con estas características".

De todas formas, Orsi señaló que se pueden tomar medidas y "capaz pasa igual". Sin embargo, para el presidente este caso es "la prueba" de que es necesario endurecer los procesos de ingreso a la Policía.