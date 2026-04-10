Un joven de 23 años que estaba requerido por un doble homicidio en Maldonado se entregó a la Policía
El doble homicidio ocurrió el 22 de marzo en Cerro Pelado, cuando el detenido y otro hombre llegaron en moto a una vivienda y efectuaron disparos hacia su interior.
La Jefatura de Policía de Maldonado informó que fue detenido Lucas Garandán Bueno, joven de 23 años requerido por una investigación de doble homicidio en la zona del barrio Cerro Pelado. El joven se presentó en dependencia policial en la tarde de este viernes.
El hombre se encuentra detenido y a disposición de la Fiscalía de 1er turno, informó la Jefatura de Policía de Maldonado. El doble homicidio ocurrió el 22 de marzo cuando Garandán y otro hombre llegaron en moto a una vivienda y efectuaron disparos hacia su interior.
Dos hombres fueron heridos. Uno luego fue encontrado en el lugar fallecido mientras que el otro fue internado en CTI y murió una semana después, según reportó Telemundo (Canal 12).
Ambos fallecidos tenían antecedentes penales.
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