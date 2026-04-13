Orsi inauguró electricidad en el campo, habló del caso Cardama y del triple crimen que cometió un policía

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este lunes de mañana en la inauguración de las obras de electrificación en la localidad de Sierras del Yerbal, en Treinta y Tres. La actividad se llevó a cabo en la escuela n°44, donde el mandatario compartió un rato con los niños.

Tras la inauguración, el presidente brindó una rueda de prensa en la que señaló que este tipo de obras sirven para "el desarrollo nacional". Dijo que hay "gente que no tiene ni idea" de lo que hay en el medio rural de Uruguay, como la "cantidad de ganado" y la "forestación", que son símbolos del "desarrollo de verdad".

"Acá estuvo siempre el corazón productivo del país. Varela decía que la educación tiene que llegar a todos como la luz del sol; también los servicios tienen que llegar a todos, y cada vez más", aseguró el mandatario.

Recogió palabras de la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, quien según él señaló que "quedan seis escuelas rurales a las que les falta la llegada de la luz", pero también reflexionó: "Cuántas escuelas rurales han cerrado en estas décadas".

"Tiene que ver con una civilización que es distinta", puntualizó, pero aseguró que desde el Estado se tiene la "obligación de trabajar para que el arraigo" en el interior "sea cada vez más fuerte", teniendo en cuenta que "la fuerza que hace lo urbano es tremenda".

Orsi afirmó que Uruguay es un país "muy escorado", casi desde su creación, no solo hacia la capital sino hacia toda la zona sur, y señaló ciudades y departamentos con gran desarrollo como Colonia y Maldonado. "Hay que pensar cómo traccionan otros puntos", señaló.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Presidencia de la República

También mencionó que es necesario apostar al "interior del interior". "No todo el mundo tiene claro, cuando uno dice 'el interior', que no estás hablando (únicamente) de las capitales departamentales, estás hablando de ese Uruguay productivo que está ahí, latiendo, y que espera que tengamos este tipo de gestos y avances", dijo en referencia a la electrificación.

Así las cosas, Orsi expresó que ningún gobierno de ningún partido debe apropiarse de la "larga historia de electrificación rural", así como afirmó que "no se la puede frenar", entre otras cosas porque los estudiantes "precisan conectividad y vincularse mucho más fuerte al Ceibal".

Con este panorama, Orsi manifestó, en referencia a UTE: "Si no fuera porque tenemos una empresa púbica como esta, yo no sé cómo andarían los costos de la energía hoy".

Orsi reconoció responsabilidad del Estado en triple crimen en Punta de Rieles

El pasado viernes un policía mató a su pareja y a sus suegros y luego se suicidó en Punta de Rieles. Consultado acerca de esta situación, Orsi la consideró "inaceptable".

"Cómo se nos escapan estas cosas. Tiene que ver con salud mental, con la violencia de género, y tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos", consideró y agregó que falló el Estado: "No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con estas características".

De todas formas, Orsi señaló que se pueden tomar medidas y "capaz pasa igual". Sin embargo, para el presidente este caso es "la prueba" de que es necesario endurecer los procesos de ingreso a la Policía.

"Vamos a ver cuánto sale" lo que lleva construido el astillero Cardama

Orsi fue consultado también acerca de si viajará a España por invitación del presidente de ese país, Pedro Sánchez, pero no confirmó ni descartó su participación.

Con respecto al mismo país, le preguntaron qué pasará con lo que lleva construido el astillero Cardama, luego de que Uruguay rescindiera el contrato para la elaboración de dos patrullas oceánicas.

"Vamos a ver cuánto vale primero para ver lo que hacemos. Vamos a tener que tasar y llevárnoslo porque es nuestro", respondió, aunque reconoció que aún no se sabe cómo ni a dónde se llevará lo construido. Estimó que el astillero que eventualmente se contrate hará esa tarea pero primero será necesario saber "cuánto nos dan por esto".