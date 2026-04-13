En Salto: adolescentes hirieron a un cuidacoches en la vía pública; el hombre se encuentra en CTI

Tres adolescentes, dos de ellos de 15 años de edad, se encuentran detenidos por estar implicados en una agresión contra un sujeto, conocido en Salto por su tarea de cuidacoches en el centro.

El caso ocurrió el domingo en plena vía pública. La víctima está en CTI, debido a la gravedad de las heridas recibidas.

Según indicaron fuentes policiales a El País, los hechos se registraron sobre las 18:30 horas del domingo, donde la Policía supo que había una persona herida e inconsciente en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en la calle Washington Beltrán entre Cervantes y Vilardebó, cerca del centro de Salto. Según la información policial, la víctima estaba alcoholizada y habría agredido físicamente a una joven. Esto motivó que su pareja quisiera defenderla, dejando inconsciente al hombre.

Los funcionarios pudieron establecer que el sujeto herido estaba en el lugar y que se encontraba inconsciente pero con signos vitales.

Cuidacoches en Av. Arocena Estefania Leal/Archivo El Pais

Testigos del hecho aportaron información a la Policía sobre los presuntos autores, los cuales fueron identificados a pocos metros del lugar y al ser enterada la Fiscalía de turno, procedieron a la detención de tres personas, todos ellos adolescentes.

Por los datos recabados, se pudo saber que se trataría de dos adolescentes de 15 años de edad, que pertenecen a un hogar de amparo del INAU, al tiempo que el tercer detenido presentaba requisitoria vigente de la Jefatura de Policía de Salto y por esa razón también fue detenido.

Los efectivos decidieron trasladar de forma urgente al herido hasta el Hospital de Salto, el cual se encuentra en estado grave por lo que fue ingresado al CTI. Mientras que el personal de la Policía Científica, concurrió al lugar para el relevamiento de la escena.

Ahora actúa la Fiscalía de 3er turno de Salto, que busca esclarecer cómo se registraron los hechos. Hay testigos de lo ocurrido que también prestarán declaraciones en las próximas horas, mientras que la víctima sigue internada en estado grave.