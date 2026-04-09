Oposición se prepara para interpelar a Civila por INAU, aunque algunos plantean sumar la gestión de calle

Legisladores de la oposición discuten internamente fechas para la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. La instancia viene siendo impulsada desde enero por el diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonián, aunque había puesto el foco en situaciones producidas bajo la órbita de INAU. Actualmente, con la presentación del gobierno de la estrategia para el abordaje de las personas en situación de calle, diputados opositores consideran que es oportuno esperar para hacer la interpelación más adelante, aunque igualmente darían el voto positivo. Es que han surgidos voces, tanto dentro del Partido Nacional como del Partido Colorado que señalan los cuestionamientos a la gestión del Mides vinculada con las personas que viven en la vía pública deberían incluirse en el futuro llamado a sala a Civila, señalaron a El País fuentes parlamentarias.

A fines de enero, Jisdonián anunció la interpelación asegurando que las autoridades del Mides y de INAU tenían que "dar la cara" ante varios hechos, entre ellos el fallecimiento de adolescentes bajo la tutela del Estado o la aparición de menores en bocas de droga. Luego se sumó el asesinato de Jonathan Correa en manos de su padre. Al día de hoy, la iniciativa que se acordó que se llevaría adelante en la Cámara de Representantes continúa en pie.

Si bien hay legisladores de la oposición que esperan que la interpelación se vote la semana que viene (y se prevé que esto ocurra), otros prefieren aguardar. Esto se debe a que Civila concurrirá el martes próximo a la Comisión de Población y Desarrollo de la cámara, donde se espera que brinde detalles sobre cómo va a ser la ejecución de la Estrategia Nacional sobre situación de calle, así como de dónde se obtendrán recursos para llevarla adelante.

Por eso que desde dentro de los partidos de la oposición hay quienes, si bien darán el voto positivo para realizar la interpelación impulsada por Jisdonián, consideran que quizás es mejor esperar para poder incluir la problemática de las personas viviendo en la calle, un asunto que, lentamente, está ganando espacio en el debate político con el gobierno.

El voto positivo fue confirmado a El País por los representantes de Cabildo Abierto —Álvaro Perrone—, Partido Independiente —Gerardo Sotelo—, Identidad Soberana —Gustavo Salle— y el coordinador del Partido Colorado, Walter Verri.

"Hablamos con el Partido Nacional y nos plantearon su aspiración. Les dijimos que capaz se debería esperar un poco porque explotaron otras cosas que pueden sumarse", apuntó Verri, aunque aseguró que igualmente darán su voto en caso de que se plantee interpelar sobre lo referido a INAU.

"Nadie se contactó con nosotros, pero tenemos como principio general votar las interpelaciones", dijo a El País el diputado y presidente de Identidad Soberana, Gustavo Salle, y agregó que estas contribuyen a "acrecentar el material investigativo para controlar la gestión".

Consultado por El País, Jisdonián dijo que INAU no ha respondido los pedidos de informes solicitados y que "no ha mostrado un cambio de actitud". "Se dejó pasar un tiempo prudencial y no vimos respuesta", concluyó

Diputados criticaron Plan de Calle y declaraciones de Civila

El pasado martes, el presidente Yamandú Orsi presentó junto a Civila una batería de medidas para combatir la situación de calle. Ese mismo día, un hombre que vivía a la intemperie falleció por un paro cardíaco. Según informaron a El País fuentes policiales, se cuenta con al menos siete registros de esta persona en operativos para personas que viven en la calle.

Con respecto al fallecimiento, Civila dijo a Canal 10 que "no fue un fallecimiento en la vía pública". Agregó que “cuando hay un fallecimiento bajo asistencia médica, no se suele referir a esto como un fallecimiento en situación de calle”.

El representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, criticó las declaraciones del titular de la cartera en diálogo con El País. "La explicación que da es tristísima y pobre", aseguró el diputado y dijo que en caso de no tener los datos del fallecido, como también dijo Civila, esto significaría "un grave error". "Para alguna cosa tienen los datos y para otras no", manifestó Perrone y dijo que "si esto pasa ahora" no quiere "imaginar lo que será en invierno".

Por su parte, Jisdonián dijo a El País que el ministro "está llevando el debate a un ámbito semántico, pero no humano". "La primera reacción que tuvo fue sacarse responsabilidad. Tuvo falta de sensibilidad", concluyó y manifestó que "ya va más del veinte porciento del período y no se han visto cambios".

Su compañera de partido, Fernanda Auersperg, aseguró que se está viendo "un desborde del sistema" y que hay personas que no están obteniendo respuesta. "Es una olla a presión. Ahora se vienen los primeros fríos y el gobierno se vio obligado a dar la cara", dijo con respecto a la estrategia presentada. "Son conclusiones ya conocidas, suenan a mucho titular y poca acción", determinó.