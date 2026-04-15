Imputaron por homicidio a hombre que mató a puñaladas a repartidor de 62 años en el Centro de Montevideo

Imputaron por homicidio a título de dolo eventual al hombre que mató a Juan, repartidor de 62 años asesinado de una puñalada en el Centro el pasado lunes. El imputado podría cumplir una pena mínima de 4 años y máxima de 18, según supo El País.

La Fiscalía pidió que el agresor cumpla una prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación.

El hecho

Sobre las 19:40 del lunes, los protagonistas del incidente conducían por la calle Cuareim, cuando la moto intentó una maniobra de rebase. Esto despertó malestar en el conductor del auto. A llegar a la intersección con la calle Colonia, donde tuvieron que detenerse ante un semáforo en rojo, el conductor del auto descendió e increpó a Juan. Testigos dijeron a la Policía que quien luego resultara fallecido intentaba "bajarle el tono" a la conversación.

En el video de las cámaras de videovigilancia de la zona, se observa que el agresor vuelve al auto para tomar lo que se terminaría convirtiendo en el arma homicida. Se presume que fue un destornillador, aunque todavía se está en su búsqueda, ya que el agresor se deshizo de él. Primero empujó al repartidor y pateó su moto. Cuando la víctima intentó defenderse, fue apuñalada.

Si bien había peatones que pasaban por allí, así como otros vehículos detenidos, la mayoría ignoró la situación creyendo que se trataba de una simple pelea callejera. En cambio, Nicolás —comerciante de la cuadra— escuchó los ruidos y salió a mirar. Allí se encontró con que el repartidor había sido herido y estaba sangrando. Arrimó la moto de la víctima a la vereda y la hizo sentarse en un cajón de frutas vacío.

Violento ataque en el Centro: repartidor fue asesinado por un hombre que se movía en un auto blanco. Foto: capturas de pantalla de Instagram/@diegoibanez.uy

Movilización

El sindicato de trabajadores de PedidosYa se manifestó este martes sobre las 14:30 en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva a modo de protesta por la muerte de un repartidor de 62 años durante la noche del pasado lunes.

El trabajador, de nacionalidad venezolana, fue asesinado de una puñalada en el Centro de Montevideo, cuando tras una discusión con un automovilista, bajó de su moto y el otro conductor también descendió de su vehículo. Este último le efectuó una puñalada mortal.

"Consideramos que esto que ocurrió anoche no fue un suceso aislado", dijo en rueda de prensa Juan Pintos, vocero del sindicato de PedidosYa.

"Esto es parte de lo que la sociedad uruguaya se está convirtiendo, y nosotros día a día vivimos estas situaciones de inseguridad en todos los espacios de Montevideo", manifestó.