¿Cuándo cobro la jubilación en junio de 2026? BPS comunicó el calendario de pagos de las pasividades
El Banco de Previsión Social confirmó las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar las jubilaciones y otras pensiones para el sexto mes del año, correspondientes al mes de mayo.
El Banco de Previsión Social (BPS) informó en qué fechas se realizarán los pagos de pasividades en junio de 2026, correspondientes al mes de mayo, por lo que los beneficiarios ya podrán saber cuándo cobrar su jubilación o pensión.
¿Cuándo se cobra la jubilación?
Para cobrar jubilaciones, pensiones a la vejez y otro tipo de pensiones de pasivos en Montevideo, podrán asistir a las oficinas centrales entre el martes 2 de junio y el lunes 22 de junio, dependiendo de su número de cédula. Se puede consultar el calendario de BPS para junio a través de este enlace.
Los beneficiarios que reciban su jubilación o cualquier otra prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el martes 2 de junio.
Por su parte, quienes reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el miércoles 3 de junio hasta el lunes 22 de junio de 2026.
BPS también habilitó una herramienta para realizar consultas acerca de pagos de pasividades utilizando el número de cédula del beneficiario. Para acceder a esa herramienta, debe hacer clic acá.
Fechas de pago de pasividades de BPS para el interior
Para los beneficiarios que residan en el interior del país, quienes cobren a través de giras de pago de BPS podrán hacerlo desde el miércoles 3 de junio hasta el viernes 5 de junio. El turno al que le corresponde asistir para efectuar el cobro de la jubilación en el interior deberá ser consultado en la agencia elegida. También puede realizar la consulta ingresando a este enlace e ingresando su número de cédula.
Los beneficiarios en el interior que reciban su prestación a través de un depósito en su cuenta bancaria en bancos e instituciones emisoras de dinero electrónico (Iedes), lo harán el martes 2 de junio.
Por otra parte, quienes residan en el interior y reciban pagos a través de empresas contratistas (Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos), podrán cobrar desde el miércoles 3 de junio hasta el lunes 22 de junio de 2026.
Puede verificar su información en el servicio en línea de BPS "Consultar fecha y lugar de cobro de mis prestaciones".
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