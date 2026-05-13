Devolución IRPF 2026: el trámite clave que se debe cumplir para hacer consultas en esta campaña de la DGI

La Dirección General Impositiva (DGI) ya confirmó algunas de las fechas más importantes para cumplir con la obligaciones tributarias correspondientes al ejercicio 2025 del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), además de indicar cuál es el trámite clave que se debe realizar para saber si se tendrá algo para cobrar en esta campaña de IRPF 2026.

Esta campaña de IRPF será entre junio y agosto, confirmó la DGI, que dio a conocer cuándo comenzará a ofrecer asistencia personalizada para quienes estén obligados a presentar una declaración jurada.

Fechas confirmadas en la campaña IRPF 2026

Según DGI, la campaña de asistencia personalizada IRPF para los contribuyentes comenzará el 29 de junio y terminará el 31 de agosto de 2026.

La entidad brinda asistencia de manera presencial o telefónica para las personas que lo necesiten, garantizando el cumplimiento de esta obligación fiscal. Mientras algunos uruguayos tendrán que realizar pagos a la DGI por IRPF, otros pueden recibir devoluciones con origen en declaración jurada.

El 31 de agosto es la fecha en la que vence el plazo para presentar una declaración jurada, indicó DGI en su página web oficial.

En otros casos, hay contribuyentes que podrán esperar una devolución de IRPF automáticamente, sin necesidad de presentar una declaración.

Fachada del edificio sede de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Archivo El País.

El organismo tributario también detalló que los contribuyentes del IRPF podrán realizar el pago del saldo del ejercicio correspondiente al 31 de diciembre de 2025 en cinco cuotas iguales. Estas son las fechas de vencimiento para cada cuota, según la resolución DGI N° 2284/025:



Cuota 1: 31 de agosto

Cuota 2: 30 de setiembre

Cuota 3: 30 de octubre

Cuota 4: 30 de noviembre

Cuota 5: 30 de diciembre

Los pagos se podrán efectuar electrónicamente vía internet o a través de redes de cobranza habilitadas.

El trámite clave que se debe hacer para averiguar por devolución de IRPF

La DGI promueve que los contribuyentes del IRPF obtengan la identidad digital para facilitar el trámite de declaración jurada de esos tributos, pero que además sirve luego para utilizar en cualquier trámite en línea ante organismos del Estado.

Para tramitar la devolución por IRPF o de IASS, hacer la declaración jurada IRPF 2026 en Uruguay o cualquier otro tipo de trámite ante la DGI, se pedirá esta identidad digital. Una vez obtenida, la misma sirve para realizar trámites en línea en otros organismos del Estado, como el Banco de Previsión Social (BPS).

Los contribuyentes que se identifican con cédula de identidad ahora pueden acceder a los Servicios en línea de DGI mediante cualquiera de estas cuatro identidades digitales:



Usuario Gub.uy

Identidad Digital Abitab

TuID Antel (RedPagos)

Cédula de identidad electrónica

Las tres primeras identidades digitales requieren la verificación presencial de identidad en los locales habilitados a esos efectos, mientras que con la cédula de identidad electrónica (la nueva cédula) el contribuyente ingresa a los servicios de DGI utilizando un lector de tarjetas para cédula de identidad electrónica, y digita el pin asociado a su cédula.

Persona realizando un trámite en línea. Foto: Freepik.

Si no se tiene uno, se debe recurrir a alguno de los otros mecanismos de identidad digital, y lo pueden hacer sin costo.

Para averiguar cómo obtener una de estas opciones de identidad digital, se puede acceder a las instrucciones paso a paso a través de este enlace.