El dólar en Uruguay corta una racha de siete caídas consecutivas, y hay fuerte avidez por deuda en Unidades Indexadas

El dólar en Uruguay cortó ayer una racha de siete caídas consecutivas, al subir 0,25% y negociarse en promedio en $ 39,812. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 39,75 y $ 39,87, para finalizar en el máximo, con un alza de 0,33% respecto al cierre del lunes.

En mayo, la moneda estadounidense cae 1,1%, aunque en 2026 sube 1,98%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 34 transacciones por un monto total de US$ 20,3 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar ayer subió 10 centésimos y cerró en $ 38,65 para la compra y $ 41,05 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar ayer cerró prácticamente estable (con una mínima suba de 0,01%) en 4,8977 reales. En el mes baja 1,82% y en lo que va de 2026 retrocede 10,99%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial cayó ayer 0,93% y finalizaró en 1.386,53 pesos argentinos. En mayo sube 0,39%, aunque durante el año baja 4,99%.

Emisión de deuda del gobierno, riesgo país y tasa de interés de referencia

El gobierno emitió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de 400 millones de UI (US$ 65,8 millones) y la demanda casi lo triplicó: 1.187,25 millones de UI (US$ 195 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue el doble del licitado: 800 millones de UI (US$ 131,5 millones) con un rendimiento de 2,3%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 57 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo, el riesgo país cae tres unidades y en 2026 baja nueve puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).