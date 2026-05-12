El dólar en Uruguay cae por séptima jornada consecutiva, una racha que no se veía desde mediados de enero

El dólar en Uruguay cayó ayer por séptima jornada consecutiva (si bien la baja del viernes fue mínima, de 0,01%), algo que no sucedía desde que entre el 15 y el 23 de enero encadenó siete bajas diarias seguidas. La moneda estadounidense, retrocedió ayer 0,09% y se negoció en promedio en $ 39,711. En la jornada, cotizó entre $ 39,70 y $ 39,74, para finalizar en el máximo, apenas un 0,03% más que el cierre del viernes.

En mayo el billete verde cae 1,35%, aunque en 2026 aumenta 1,72%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 31 transacciones por un monto total de US$ 17 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 5 centésimos para la compra y bajó 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 38,55 y $ 40,95 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,05% y finalizó en 4,8973 reales. En lo que va mayo cae 1,83% y en lo que va de 2026 retrocede 11%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

El dólar oficial en Argentina subió 0,38% ayer y cerró en 1.399,47 pesos argentinos. En mayo sube 1,33%, pero en el año cae 4,11%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó siete unidades ayer a 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En mayo, el riesgo país baja una unidad y en 2026 retrocede siete puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,60%, por debajo del objetivo del Banco Central (5,75%).