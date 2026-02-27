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El dólar en Uruguay se incrementa y se queda muy cerca de los $ 38,50 a nivel interbancario

La divisa estadounidense subió 0,10% ayer y se negoció en promedio a $ 38,436 y cerró a $ 38,45. El valor de cierre aumenta 0,16% respecto al del miércoles.

El País
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27/02/2026, 03:05
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Foto: Archivo El País.

El dólar en Uruguay subió 0,10% ayer y se negoció en promedio a $ 38,436. En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 38,35 y $ 38,55 para finalizar en el $ 38,45. El valor de cierre aumenta 0,16% respecto al del miércoles.

Luego de cortar una racha de cuatro caídas consecutivas, el dólar se mantuvo estable en Uruguay

En lo que va de febrero el billete verde baja 0,17% y en el 2026 cae 1,55%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 76 transacciones por US$ 39,8 millones.

Dolares
Un cliente prepara sus billetes de dólar para cambiarlos por pesos filipinos en una casa de cambio.
Foto: Archivo El País

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 5 centésimos ayer y cerró en $ 37,25 la compra y $ 39,65 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,11% y cerró en 5,1382 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 1,76%, y en el 2026 6,62%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,64% y finalizó en 1.408 pesos argentinos. En febrero cae 2,74% y el año 3,52%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer dos unidades y cerró en 70 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes el riesgo país sube cinco unidades y en el 2026 aumenta cuatro puntos básicos.

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Foto: AFP

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) se operó ayer en 6,5%, en el objetivo fijado por el Banco Central.

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