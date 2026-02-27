El dólar en Uruguay se incrementa y se queda muy cerca de los $ 38,50 a nivel interbancario
La divisa estadounidense subió 0,10% ayer y se negoció en promedio a $ 38,436 y cerró a $ 38,45. El valor de cierre aumenta 0,16% respecto al del miércoles.
El dólar en Uruguay subió 0,10% ayer y se negoció en promedio a $ 38,436. En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 38,35 y $ 38,55 para finalizar en el $ 38,45. El valor de cierre aumenta 0,16% respecto al del miércoles.
En lo que va de febrero el billete verde baja 0,17% y en el 2026 cae 1,55%.
A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 76 transacciones por US$ 39,8 millones.
Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 5 centésimos ayer y cerró en $ 37,25 la compra y $ 39,65 la venta.
En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,11% y cerró en 5,1382 reales. En el mes el dólar en Brasil cae 1,76%, y en el 2026 6,62%.
En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,64% y finalizó en 1.408 pesos argentinos. En febrero cae 2,74% y el año 3,52%.
Riesgo y tasa
El riesgo país, medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer dos unidades y cerró en 70 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes el riesgo país sube cinco unidades y en el 2026 aumenta cuatro puntos básicos.
En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí por préstamos a un día) se operó ayer en 6,5%, en el objetivo fijado por el Banco Central.
-
Sindicato de Conaprole levanta medidas luego de que la empresa aceptara propuesta del gobierno
¿Cuándo se cobra el bono escolar 2026? La fecha en la que se hará el pago para aproximadamente 170.000 niños
Beneficio de IMM para facilitar la movilidad de pasivos de BPS en Montevideo: ¿a quiénes incluye en este 2026?
¿Encontraste un error?