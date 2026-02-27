Sindicato de Conaprole levanta medidas luego de que la empresa aceptara propuesta del gobierno

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió levantar las medidas sindicales luego de que la empresa aprobara la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el miércoles en la Asamblea de los 29. El gremio anunció que levantará el trabajo a reglamento –lo que implica no hacer horas extras ni cambio de horario– a partir de hoy a las 22 horas.

Ante el anuncio de Conaprole del cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución para el norte del país, el sindicato adoptó medidas de paro, lo que resultó en la caída del 25% de las ventas locales, según la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL).

Faltantes de leche Conaprole. Foto: Estefanía Leal.

Por este motivo, el MTSS planteó una propuesta de acercamiento a las partes para negociar sobre la decisión además de otros temas vinculados al Complejo Industrial Montevideo (CIM).

La empresa “manifestó su disposición a aceptar la propuesta recibida, en tanto se garanticen condiciones claras y sostenibles” y puntualizó tres condiciones que considera necesarias para participar de las instancias propuestas por el MTSS, según informó en un comunicado ayer.

La primera condición solicitada por Conaprole es la “plena paz laboral” con “ausencia total” de medidas sindicales.

Asamblea de los 29. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, la empresa sostuvo que participará de los ámbitos de discusión mientras se respeten los regímenes de trabajo que “aseguren los volúmenes de producción necesarios para el normal abastecimiento de la demanda, sin afectar el precio de la leche al productor”.

Mientras que en una tercera condición, Conaprole solicitó la “incorporación en la agenda de temas relevantes para todas las partes, como la zafra 2026–2027, evitando la reiteración de situaciones ocurridas durante la zafra 2025–2026 y promoviendo oportunidades genuinas de generación de empleo”.