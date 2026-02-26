Luego de cortar una racha de cuatro caídas consecutivas, el dólar se mantuvo estable en Uruguay

Luego de cortarse este martes una racha de cuatro caídas consecutivas, el dólar ayer se mantuvo estable y cotizó en un valor promedio de $ 38,396.

La moneda americana osciló entre $ 38,33 y $ 38,42 para cerrar finalmente en el $ 38,39. En tal sentido, el valor de cierre de la divisa no presentó variaciones respecto al anterior.

En lo que va de febrero, la moneda americana baja 0,27% y en lo que va del año 1,65%.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se mantuvo y cerró en $ 37,20 la compra y $ 39,60 la venta.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se hicieron 26 transacciones por US$ 18,5 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó 0,47% y cerró en 5,14 reales.

En lo que va del mes, el dólar en Brasil ha caído 1,65%, y en lo que va de 2026, el descenso ha sido de 6,51%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, en cambio, el dólar oficial subió 1,34% y cotizó en 1.399 pesos argentinos. En este mes de febrero cae 3,36% y en lo que va del año 4,14%.

Riesgo

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, bajó una unidad (-1,4%) y cerró en 68 puntos básicos.

Esta caída se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (Bonos Americanos).

En el mes, el riesgo país sube tres unidades (4,6%) y en el 2026 ha aumentado dos puntos básicos (3%).

Dólar. Foto: Archivo

La tasa de interés call (es decir, la que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 6,5%, en el valor objetivo fijado por el Banco Central (6,5%).