Orsi sigue bajando en el ranking de presidentes de Latinoamérica: en qué puesto se encuentra y quién lidera

La consultora argentina CB publicó los resultados de su última encuesta para dar a conocer el ranking de presidentes mejor valorados de Latinoamérica durante junio de 2026. El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, se ubica en la posición 12 —con un 38,8% de aprobación— de los 18 mandatarios que integran la lista, una más abajo que la que ocupó en el mes de mayo.

En el desglose, la consultora detalla que, en el caso del mandatario uruguayo, un 19,8% de los encuestados respondió que tiene una imagen "muy buena" y el 19,0% una imagen "buena" de él; frente a un 33,5% que dijo tener una imagen "muy mala" y un 22,2% que tiene una imagen "mala". Un 5,5% no sabe o no contesta.

Orsi llegó a encabezar este ranking como presidente con mayor valoración positiva de Latinoamérica durante varios meses de 2025. Sin embargo, en lo que va de 2026 ha ido bajando puestos hasta situarse entre los presidente con valoración "regular".

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Ignacio Sánchez

¿Cuáles son los presidentes mejor y peor valorados de Latinoamérica?

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de mayo por sus ciudadanos son: Nayib Bukele, de El Salvador, quien encabeza la medición de este mes con el 69,1% de aprobación; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México con 65,5%; y completa el podio Laura Fernández de Costa Rica con 56,1% de imagen positiva.

En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: José María Balcázar de Perú, quien se posiciona en el último lugar con 18,2% de imagen positiva; seguido por Delcy Rodríguez de Venezuela con 29,5%; y completa el podio negativo Bernardo Arévalo de Guatemala con 33,1% de aprobación entre sus ciudadanos.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: EFE

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, la encuesta detalla que quien registra mayor crecimiento es Delcy Rodríguez de Venezuela, con una suba de +5,4 puntos porcentuales. En contraste, Rodrigo Paz de Bolivia presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -9,2% puntos porcentuales respecto a la medición de mayo.

En Uruguay, la consultora argentina hizo esta encuesta entre el 2 y el 7 de junio de 2026. Se encuestó una muestra de 2.035 casos y el margen de error es de +/- 2,2%.