"Dando manija" y "declaraciones pavas": el cruce entre Da Silva y Caggiani tras movilización de transportistas

Un nuevo cruce entre los senadores Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, y Daniel Caggiani, del Frente Amplio, escaló este lunes en X, a raíz de una movilización de productores y transportistas en San Jacinto (Canelones), en rechazo a la implementación de una guía electrónica para el transporte de cargas.

Da Silva publicó un video desde la localidad canaria donde manifestó su respaldo a los trabajadores que cuestionan la medida. “Nos vinimos hasta San Jacinto para apoyar la rebelión del laburante. El Gobierno intenta poner una guía que solo trae complicaciones y multas”, expresó el legislador nacionalista.

En historias del camino, nos vinimos hasta San Jacinto para apoyar la rebelión del laburante.

El Gobierno intenta poner una guía que solo trae complicaciones y multas.

Siempre en el camino nunca en la posada 🚜🫶🏽 pic.twitter.com/vDy19ZtpHQ — Sebastian Da Silva (@camboue) June 8, 2026

En la grabación sostuvo que la nueva herramienta exige conocimientos tecnológicos que muchos transportistas no poseen y advirtió que los errores en la documentación pueden derivar en sanciones económicas de entre 40.000 y 60.000 pesos. “Apoyamos al laburante. Acá no hay ningún sindicalista. Hay pérdida de laburo, dejar de hacer las cosas por tratar de tener un país mejor”, afirmó.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta de Caggiani, quien cuestionó duramente la postura del senador opositor. A través de la red social X, el legislador frenteamplista acusó a Da Silva de “mentir” y de incentivar protestas que, según recordó, contradicen disposiciones impulsadas durante la administración de Luis Lacalle Pou.

“Un senador de Luis Lacalle Pou mintiendo, dando manija y fogoneando piquetes que su propio gobierno promovió en la LUC (Ley de Urgente Consideración) su prohibición, intentando bloquear rutas nacionales y las exportaciones que salen por el puerto de Montevideo”, escribió. Además, defendió la medida gubernamental al señalar que apunta a “hacer más eficiente el Estado, mejorando indicadores y facilitando sus procedimientos”.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani. Foto: Estefanía Leal.

"Cero ruta cortada"

El senador blanco negó que existieran cortes de ruta y reivindicó la normativa vigente. “Daniel, cero ruta cortada, plena vigencia de la ley que quisiste derogar mintiéndole a la gente”, señaló. Asimismo, acusó al Frente Amplio de realizar afirmaciones falsas sobre la movilización y sostuvo que los trabajadores independientes tienen capacidad para expresar sus reclamos sin intermediarios políticos.

“Cuidado con hacer la gran Frente Amplio y macanear con declaraciones pavas. Esto no se arregla con un telepronter y una donación a la ANEP”, escribió, en referencia a la decisión del presidente Yamandú Orsi de donar su camioneta a la Administración Nacional de Educación Pública.

El legislador concluyó su mensaje reafirmando su apoyo a la protesta y adelantando que continuará acompañando las movilizaciones. “Nos vemos en el camino, con mi tractor también”, expresó.