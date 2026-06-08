Se presentarán cuatro informes por investigadora de María Dolores; FA y coalición chocan y CA acusa “show político”

La comisión investigadora de la Cámara de Representantes que indaga la compra de la estancia María Dolores por unos US$ 32,5 millones por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) llevó a cabo este lunes su última sesión.

Su funcionamiento comenzó en marzo —luego de tres intentos fallidos de aprobarla— y contó con la asistencia de autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Según dijeron desde la comisión a El País, se presentarán cuatro informes al plenario de Diputados: del Frente Amplio (FA), de blancos y colorados, de Cabildo Abierto (CA), y de Identidad Soberana (el partido de Gustavo Salle).

Aún resta definir cuándo el tema pasará a la cámara, teniendo en cuenta que este mes se presenta la Rendición de Cuentas. Se maneja la posibilidad de hacerlo en agosto.

En conferencia de prensa, el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, presidente de la comisión, sostuvo que “es relevante dar la tranquilidad, no solo a los colonos sino también a la población en general, de que se hizo una compra que estaba enmarcada dentro de los programas y prioridades del gobierno”.

“Ya van más de 10.600 hectáreas que se van escriturando por parte del Instituto de Colonización. Nos deja tranquilos porque marca que se está cumpliendo con un compromiso de gobierno que fue avalado por la ciudadanía en las últimas elecciones”, agregó.

Según el legislador oficialista, “ha quedado claro que la compra fue ajustada a derecho” y que “hay un proceso productivo en marcha que ya está rindiendo resultados”. Sobre esto último, puso el ejemplo de “la distribución del maíz, que se plantó entre diciembre y enero pasado”, y “ya fue distribuido a productores pequeños de la lechería que de alguna manera vieron fortalecido su esquema productivo”.

Asimismo, insistió en que “queda claro que en tres meses de trabajo no se pudo constatar ninguna irregularidad ni ningún perjuicio a las actas del Estado”.

Con respecto al plazo para presentar los informes ante el plenario, Valdomir señaló que “posiblemente” se tenga que “posponer para después de la Rendición de Cuentas”, pero acotó que al FA “no le genera ninguna dificultad cerrar este tema ahora en junio o dejarlo para después de agosto”.

En contraposición, blancos y colorados arremetieron contra el oficialismo. Carlos Rydström, diputado colorado y vicepresidente de la comisión, afirmó en conferencia de prensa que se reafirmaron “algunas de las denuncias” que hicieron al respecto.

El legislador no dio mayores detalles, pero sostuvo que el rol de la oposición es “bregar por el cuidado de los recursos públicos”: “Ha sido algo que durante las conversaciones con las propias autoridades que han comparecido hemos reiterado una y otra vez en el entendido de que precisamos políticas públicas que sean eficientes, transparentes y que logren resultados. Eso es mucho de lo que van a poder encontrar en nuestro informe, pero hasta que no lo tengamos decidido, conversado y publicado, no vamos a poder contestar más”.

Álvaro Perrone, diputado de CA, se desmarcó del resto de dirigentes de la oposición y manifestó que la comisión fue un “show político” en el que “no se ha encontrado delito” ni “indicios de sobreprecio”. Y añadió: “Guste o no, fue una decisión de gobierno”.

“Rechazamos el uso indiscriminado y sin fundamentos de las investigadoras parlamentarias, que en definitiva terminan siendo un estrado político y no un beneficio a la sociedad”, sentenció en la red social X.

Según el artículo 36 de la Ley N° 16.698, que regula el funcionamiento de las comisiones parlamentarias, los informes de una investigadora deben incluir “un resumen de sus actuaciones, las conclusiones resultantes y las medidas que aconseje adoptar”.