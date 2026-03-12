Luego de tres intentos fallidos, oposición logró los votos para crear comisión investigadora por María Dolores

Pese a que fue uno de los temas que generó más polémica entre el oficialismo y la oposición a poco tiempo de comenzado el gobierno de Yamandú Orsi, el Parlamento demoró 10 meses en finalmente aprobar la creación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores en Florida, por la que el Instituto Nacional de Colonización (INC) pagó US$ 32,5 millones.

En el cuarto intento y tras tres postergaciones —en setiembre, diciembre y la última en febrero—, este miércoles con votos del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Identidad Soberana y de Cabildo Abierto la Cámara de Representantes aprobó la conformación de la postergada investigadora, por un hecho que generó la primera interpelación a uno de los ministros de la actual administración.

En agosto del año pasado, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva —quien fue el primero en cuestionar la compra, a las pocas horas del anuncio de Alejandro Sánchez durante el sepelio del expresidente José Mujica— interpeló al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Durante la sesión de este miércoles, el diputado del Frente Amplio Gabriel Tinaglini reivindicó la compra como una de las “decisiones políticas fuertes de este gobierno” con el objetivo de fomentar el rubro lechero y la producción familiar.

“Estas acciones son las que realmente le molestan a la oposición: que productores familiares, empleados rurales, mujeres y jóvenes accedan a la tierra. Es un tema conceptual e ideológico fuerte”, provocó el legislador. En resumen, el frenteamplista defendió la inversión “para generar un polo de desarrollo productivo y social para la zona, donde productores, Estado y gremiales lecheras trabajen en conjunto” con el objetivo de crear nuevas oportunidades y fomentar el arraigo de familias en el campo.

Según el representante, actualmente hay 381 productores familiares en la zona de incidencia de María Dolores y los seis primeros tambos de los 16 anunciados ya se están instalando en el predio.

“En relación con la transparencia del proceso, toda información vinculada a la compra fue presentada y explicada en los ámbitos institucionales correspondientes, tanto en la comisión parlamentaria como en la interpelación al ministro de Ganadería. Las respuestas técnicas del INC y del ministerio permitieron documentar cada etapa del procedimiento”, defendió.

A su turno, el blanco Domingo Rielli planteó que esperaba que hubiese un solo informe proveniente de la preinvestigadora, para que se indague y “no queden dudas sobre un negocio de US$ 32,5 millones” que fue fuertemente cuestionado por la oposición por entender que hubo varias irregularidades en el proceso.

Para Rielli, hubo una “clara violación en lo dispuesto por la norma” al tomar la decisión de comprar el campo de 4.400 hectáreas: la discusión se dio sobre si se necesitaba mayoría especial (cuatro votos) o mayoría simple (tres votos).

También mencionó la condición de colono de Eduardo Viera, una incompatibilidad constitucional para presidir el INC, que posteriormente derivó en la renuncia del tambero y dirigente gremial al organismo.

De todas formas, en un pleno que se mantuvo en un tono calmo, las principales críticas desde la oposición se centraron en que la compra se había hecho como un homenaje a Mujica, acusación que el oficialismo negó pese a cómo se realizó el anuncio. Otra de las objeciones desde el inicio del proceso fue que se trata de una mala inversión para el Estado por las características del campo adquirido, mientras que desde el FA se reivindicó el potencial productivo del proyecto.

El voto de Perrone

Una vez más, pese a los desencuentros entre blancos y colorados que habían postergado la votación unas semanas atrás, los focos estaban puestos en el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, quien, aunque había dado su palabra de que iba a votar la comisión investigadora —que indagará durante 90 días—, puso algunas condiciones para acompañar: que el dirigente colorado y exdirector de la Granja Nicolás Chiesa —quien actuó como apoderado en la compraventa— comparezca ante la instancia parlamentaria cuando sea convocado.

Sin embargo, el apoyo de Perrone y de Silvana Pérez Bonavita (también legisladora de Cabildo Abierto) estuvo y tras tres intentos fallidos, la oposición logró instalar la comisión investigadora por la compra de la estancia en el departamento de Florida. La moción sustitutiva presentada por legisladores de cinco partidos —ninguno del FA— tuvo los 51 votos necesarios para la aprobación.

Aunque se definirá en las próximas horas, por el Partido Colorado la comisión la integrarán Carlos Rydstrom y Elianne Castro; por el Frente Amplio (FA), Tinaglini, Carlos Reyes, Daniel Diverio, Sebastián Valdomir y William Martínez; por el Partido Nacional, Pablo Constenla; por Cabildo Abierto, Álvaro Perrone; por el Partido Independiente, Gerardo Sotelo; y por Identidad Soberana, Gustavo Salle. Con 11 miembros, la presidencia estará a cargo del FA. El plazo para expedirse será hasta el 11 de junio.

La crónica del proceso

El ofrecimiento para la compra del campo en Florida fue recibido el 11 de abril de 2025, cumpliendo con lo establecido por el artículo 35 de la Ley de Colonización. Tras los estudios realizados por el INC, se estimó que el valor de la hectárea era de US$ 7.203. Fue el 13 de mayo, día en que falleció el expresidente Mujica, cuando la Contaduría General de la Nación confirmó la disponibilidad de fondos para la compra. Un día después, se concretó la adquisición.

Tras las duras críticas de la oposición, se solicitaron diversos informes jurídicos a la Universidad de la República —que posteriormente se excusó de pronunciarse— y al CLAEH sobre los quórums requeridos para aprobar la compra en el directorio. La conclusión fue que, al no tratarse de una compra directa y estar amparada por la Ley de Colonización, la mayoría simple de tres integrantes del directorio era suficiente para seguir adelante con la operación entre el Estado y el privado.

El 6 de agosto, el INC reiteró el gasto y unos días después se realiza el pago por el inmueble rural. El 13, Sebastián Da Silva interpela a Fratti, en una instancia parlamentaria que terminó de forma brusca por el insulto del legislador blanco al senador del FA Nicolás Viera.

A fines de mayo había renunciado Eduardo Viera, tras haber sido acusado de violar la Constitución, en particular el artículo 200, que establece la prohibición para los directores de los entes autónomos o servicios descentralizados de ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la institución a la que pertenecen.

La defensa de Fratti

El ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, defendió este miércoles entrevistado en VTV Noticias la adquisición de la estancia y la explotación productiva por parte de los productores rurales.

“Yo con quien tengo que discutir es con los que están en la producción. Las cinco gremiales lecheras están de acuerdo con la compra y son las que están explotando el predio. ¿Son giles los productores que están agremiados? No solo apoyaron el emprendimiento, sino que además arriesgaron dinero. Pregúnte a esos pequeños productores si es un clavo. El dueño de la verdad es el que está trabajando la tierra”, argumentó Fratti, y enumeró algunos de los proyectos ya en funcionamiento.